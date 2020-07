Afiliados al IOMA anunciaron otra marcha en La Plata por falta de cobertura médica

El conflicto entre IOMA y la Agremiación Médica Platense sumará mañana un nuevo capítulo cuando representantes de ambas entidades se reúnan en la Defensoría del Pueblo de la Provincia, en La Plata, en lo que se avizora como un intento de establecer el anhelado diálogo que destrabe la situación de tensión. En tanto, desde un grupo de afiliados autoconvocados afirmaron que marcharán mañana a la sede del Defensor del Pueblo en paralelo al esperado cónclave.

Hugo Ontiveros, un afiliado de la obra social provincial, aseguró que ·"primero iremos a IOMA, como hicimos en la marcha del lunes. Allí nos convocaremos y posteriormente nos desplazaremos hacia la sede del Defensor del Pueblo".

El afiliado expresó que "queremos por lo menos dos representantes de afiliados autoconvocados presentes en la reunión, no para interferir ni nada, sino como escuchas, porque están en juego los intereses de los afiliados, que somos los que aportamos todos los meses al IOMA y ahora no tenemos asistencia médica".

"No estamos enrolados a ningún gremio ni partido. Lo que pretendemos es una solución urgente porque estamos sin cobertura médica en La Plata. Somos más de 300 mil afiliados", manifestó Ontiveros.

"Estar sin cobertura es desesperante. Si te esguinzás un tobillo tenés que ir al médico y pagar. Hay 300 mil personas en esta condición desde que IOMA prescindió del convenio con la Agremiación. Somos rehenes, no tenemos médicos que nos atienda", afirmó el vecino, quien dijo que "tengo dos by pass y no estoy pudiendo realizar mi tratamiento".

En las últimas horas IOMA y la Agremiación mantuvieron comunicación por intermedio de cartas. Por un lado, la obra social provincial se refirió a la medida de prescindir del convenio con la entidad local, a la vez que reconoció su representatividad con respecto a los médicos de La Plata. En tanto, la Agremiación emitió una respuesta en la que abogó por el diálogo y se mostró dispuesta a la elaboración de un nuevo convenio.

El conflicto se encuentra su punto máximo tras el anuncio que realizó el presidente de IOMA, Homero Giles, sobre la prescindencia del convenio con la Agremiación y el establecimiento de un mecanismo administrativo que establece que los médicos gestionen las prestaciones directamente con la obra social bonaerense, a lo que se suma el reclamo de los profesionales y centros de salud por demoras en los pagos por parte de IOMA que arrastran cuatro meses.