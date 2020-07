Rifourcat: “Hay que hacer que la gente se cuide, el encierro de Fase 1 no es la receta”

El Secretario de Salud de la La Plata, Enrique Rifourcat, manifestó esta mañana que le preocupa más el coletazo que genera el confinamiento que el propio Covid 19, con el cual cree que ya hay que empezar a convivir.

“Venimos hablando mucho del tema con el intendente, sobre todo cuando hablamos del esparcimiento, que es la parte psicológica en chicos y grandes, es uno de los efectos secundarios. Uno se protege bien pero aparecen otras cosas. Julio Garro Siempre nos viene pidiendo que concienticemos a la gente a que cuando salga, lo haga de determinada manera. Tenemos que empezar a convivir con el virus, sabiendo que está. Es uno de los pilares de futuro tratamiento que haremos nosotros”, destacó el Secretario en diálogo con Un Golpe de Suerte de la Redonda.

“La gente está teniendo un comportamiento asombroso, la gente cumple y respeta. Es muy raro ver a alguien sin tapabocas”, resaltó.

Además, si bien sostuvo que “estamos en ascenso de la curva, seguimos en un valor alto de casos”, remarcó que “lo que me preocupa más en este momento, es lo asociado al confinamiento. Problemas psicológicos, psiquiátricos, pacientes con enfermedades crónicas que se descompensan. Ha vuelto Fase 1 pero no fue la misma modalidad que al principio porque la gente ya tiene problemas que lo hacen mover por su cuenta. El trabajo es más decir que cuando salgan, cuidense. El encierro de nuevo de fase 1 no lo vamos a lograr. Y hoy no creo que sea la receta. A partir del sábado seguramente pasamos a una fase 3 pero no quiere decir que el virus desaparezca”.