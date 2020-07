Los diarios de España hablan de "vergüenza", "humillación" y "bochornoso espectáculo"

En sus ediciones de hoy los diarios de España destrozaron al Barcelona luego de las muy pobres actuaciones cumplidas n la última parte del torneo español que quedó en poder del Real Madrid

El diario Sport, por ejemplo opinó que "Ya no les queda ni orgullo", hablando del conjunto de Quique Setien. También menciona un "bochornoso espectáculo" al referirse a la actuación del equipo azulgrana. El diario Avui dice que el equipo "se deja la dignidad" y que "homenajeó al Madrid durante todo el partido".

"Vergüenza" es la palabra que se puede leer en la portada del diario Mundo Deportivo. El Periódico de Catalunya ha optado por la palabra "humillación", mientras que La Vanguardia habla de "paseo".

Las críticas son demoledoras: "No existe mayor drama que asistir al epitafio de un equipo que fue hermoso" (El periódico de Catalunya); "El pasillo fue un mal trago para todos los culés. Pero lo que vino después no tiene nombre. Porque se puede perder, pero no de esta manera" (Sport); "Un suplicio. Un martirio. Un pasillo que se convirtió en un calvario" (Avui); Los azulgranas, sin orgullo ni crédito, caen con estrépito en el Bernabéu (Mundo Deportivo).