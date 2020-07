Un estudio asegura que los niños mayores de 10 años transmiten el COVID-19 igual que los adultos

Un estudio llevado a cabo en Corea del Sur asegura que los niños menores de 10 años transmiten a los demás con mucha menos frecuencia que los adultos, pero el riesgo no es cero. Y aquellos entre las edades de 10 y 19 años pueden transmitir el virus al menos tan bien como lo hacen los adultos.

El estudio comprendió el seguimiento de casi 65,000 personas del país asiático y sugiere que la reapertura escolar desencadenará más brotes.

"Me temo que ha habido la sensación de que los niños simplemente no se infectarán o no se infectarán de la misma manera que los adultos y que, por lo tanto, son casi como una población burbujeante", dijo Michael Osterholm, un contagioso experto en enfermedades de la Universidad de Minnesota.

Varios estudios de Europa y Asia han sugerido que los niños pequeños tienen menos probabilidades de infectarse y propagar el virus. Pero la mayoría de esos estudios fueron de corto alcance e imperfectos, dijo el Dr. Ashish Jha, director del Harvard Global Health Institute.

El nuevo estudio realizado en Corea del Sur "se realiza con mucho cuidado, es sistemático y analiza una población muy grande", dijo el Dr. Jha. "Es uno de los mejores estudios que hemos tenido hasta la fecha sobre este tema", cerró.