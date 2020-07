Junto a otros intendentes, Garro acude a la Casa Rosada para analizar la pandemia

El intendente, Julio Garro, junto a otros pares de otros distritos de la Provincia gobernados por Juntos por el Cambio, se encuentra este mediodía en la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, a fin de analizar la situación de la pandemia en las ciudades del Conurbano y La Plata, en el marco de un gesto de “diálogo político”.

En este sentido, y antes de ingresar a la Casa Rosada, Garro anticipó que durante el encuentro se abordarán “las distintas posibilidades para generar empleo, que es lo que nos preocupa, además de planes de obra pública y asistencia a los comercios, que fueron muy afectados por la pandemia”.

Respecto al desarrollo de la fase 3, que se inicia hoy en nuestra ciudad y que incluirá la salida recreativa de los menos de 12 años en las plazas y parques, advirtió que “vamos despacio, con mucho temor a no equivocarnos y seguir controlando el comportamiento del coronavirus, como lo vinimos haciendo hasta ahora en La Plata”. Por eso, defendió que el avance de las habilitaciones en esa fase continúe en forma escalonada.

El Intendente local se encuentra acompañado por su par de Vicente López, Jorge Macri, y el jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Antes del encuentro, Garro subrayó que frente a la pandemia “es necesario que todos tiremos juntos para el mismo carro con el Presidente (Alberto Fernández). Por eso venimos a escuchar lo que el gobierno nacional tiene en mente, comentarle lo que vemos en nuestras ciudades y estar juntos para trabajar para la gente en los tiempos duros que se vienen”.

Remarcó que en La Plata, “con más de 700 mil tenemos datos alentadores porque sólo hay 835 casos activos, lo logramos con la gente y con el trabajo coordinado con los gobierno nacional y provincial”.

Sobre lo que le preocupa del coronavirus en nuestra ciudad, el jefe comunal advirtió que lo que más le preocupa es “que no se desaten focos”. Y remarcó que “hasta ahora tenemos un porcentaje muy bajo de internación y de contagios y me preocupa que nos confiemos y esa confianza nos lleve al fracaso”. No obstante, defendió la idea de esparcimiento de los menores en las plazas sin utilizar los juegos y por número de DNI.