El almacenero, la chica y la casa equivocada, en un raid en el Sur

“Esto podría haber sido un desastre, deben haber tirado como 10 o 15 tiros, un montonazo”, le contó ayer Juan Paniagua a este diario, luego de una noche “sin dormir nada”. No era para menos: horas antes, tres hombres armados habían intentado asaltarlo en su negocio de Barrio Aeropuerto, pero al ver frustrada la maniobra le dispararon y huyeron. En ese momento, “Juancito” -como se lo conoce en el barrio- recibió un impacto de bala en la pierna derecha. Todo fue advertido por su esposa y sus dos hijos de 8 y 17 años quienes “gracias a Dios no terminaron heridos o peor”, reflexionó el damnificado.

La jornada laboral de los tres delincuentes no frenó allí. Ese fue simplemente el comienzo de un frenético raid delictivo que tuvo al menos dos víctimas más, una de ellas menor de edad, y que culminó con uno de los implicados detenidos y con el vehículo que utilizaban secuestrado.

Una fuente de la Policía reveló que tras la aprehensión del sospechoso, que tuvo lugar en El Carmen, Berisso, se esperaba por un allanamiento en la vivienda de la detención, ya que ahí podrían “existir más elementos probatorios” vinculados a sus cómplices y a la causa.

Disparos, EMPUJONES Y UN ERROR

El sábado por la tarde, cerca de las 19.20, Paniagua (41) se disponía a bajar la persiana de su almacén que está emplazado en el mismo terreno que su casa, en la esquina de 5 y 600. “Yo era albañil, pero me salió una hernia y después de la operación tuve que parar porque no podía hacer más fuerza. Así que me puse el negocio, aunque a veces alguna changuita hago”, explicó.

En el interín, una mujer le encargó una garrafa y debió interrumpir su tarea para cumplir con el pedido. Cuando salió del local no lo esperaba una cliente, sino el cañón de un revólver.

El arma era blandida por un sujeto alto, encapuchado, que estaba con otro “bajito” y también armado. Juan no alcanzó a ver bien al tercero aunque lo escuchó. Su esposa había visto la llegada del Volkswagen Bora gris y también lo que hicieron sus ocupantes. Rápida de reflejos, tomó a sus hijos, se metió adentro de la casa y se escondieron en una de las habitaciones.

A Paniagua el caño no lo asustó y decidió que no iba a ser robado. “Es lo único que nos da de comer”, diría después, a modo de justificación. El ladrón que estaba más cerca lo amenazó e intentó golpearlo, mientras su compinche le gritaba que se fueran “para adentro”.

El almacenero no cedió. Con gritos y a los empujones los echó de su propiedad y cerró la reja para evitar que volviesen a entrar.

Sin embargo, la intrépida actitud de Juancito recibió la peor respuesta: una lluvia de balas cayó contra su casa. El ventanal que da sobre la calle 600 estalló en pedazos y un proyectil le dio a la altura del gemelo derecho.

El caos hizo que la gente saliese de sus domicilios, en instantes la calle se llenó de vecinos y los delincuentes, rodeados, escaparon de la escena a toda velocidad por calle 5, en dirección a 90.

La Policía llegó “enseguida” y se entrevistó con el damnificado y los testigos. Una ambulancia asistió a Juan y como su lesión era leve no necesitó ser trasladado al hospital. “Hace 10 años que vivimos acá y es la primera vez que nos quieren robar. Vos estás trabajando para comer y estos te vienen a apretar, eso es lo más jodido”, reflexionó.

en villa progreso

En tanto, los efectivos policiales actuaron rápido. Cursaron por la radio los datos del rodado y la vaga descripción de los malvivientes que obtuvieron de las víctimas.

Casi en forma inmediata, otro móvil detectó el paso del Bora por la zona de Villa Progreso. Segundos más tarde, entró nueva información: en 123 bis y 81, “cuatro sujetos a bordo de un Bora gris forcejeaban en la vía pública con una menor de edad”, pero al advertir la presencia de un patrullero se fugaron “exhibiendo sus armas”, completaron los voceros. No irán muy lejos.

Para atraparlos, los uniformados implementaron un operativo cerrojo en un amplio sector que dio resultado positivo, porque en 90 entre 125 y 126 detectaron el auto estacionado. Asimismo, de una casa de esa cuadra salía uno de los presuntos sospechosos que, apenas avistó a la Policía, huyó a la carrera hacia una finca lindera que eligió -mal- al azar.

El sujeto entró y se topó con el dueño de casa, con quien forcejeó y terminó reducido en el piso. Su contrincante resultó ser un oficial que cumple funciones en Lomas de Zamora y no tuvo mayores problemas para doblegarlo.

Finalmente, el sospechoso identificado oficialmente como Damián Maltempo (32), quedó aprehendido. Le secuestraron un revólver calibre 38 “Ruby Extra” con una munición intacta en el interior, y otro marca “Vencedor” con seis municiones intactas, que llevaba en su poder.

En cuanto al Bora, los pesquisas señalaron que “quedó a resguardo en el lugar para luego ser trasladado a dependencia policial”.

Con la descripción brindada por la víctima y testigos se inició rápidamente un operativo