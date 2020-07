En El Mondongo, un robo a un club y peligro en la calle para autos y vecinos

un poste caído y cables cortados, postal del ataque en for ever / Fb

La epidemia delictiva que viven los clubes, escuelas e instituciones barriales, llegó este fin de semana al barrio El Mondongo junto con otras “plagas” conocidas para los vecinos, como los atracos callejeros y a vehículos estacionados, entre otros.

El mosaico de delitos empieza con la denuncia pública realizada desde el Club For Ever sobre un escruche en el predio situado en 120 y 64, donde se practica fútbol en categorías infantiles.

Según se informó desde la institución, el sábado se detectó allí el faltante de un reflector y cables de electricidad. A la vez, quienes robaron también provocaron daños en uno de los postes que se encuentra ubicado en la puerta de ingreso a las canchas.

“Ocurrió por la noche”, contó Gustavo Fracassi, presidente de la institución y detalló que “entraron al predio un grupito de ladrones con la intención de robar todo el cableado”.

Ese objetivo, contó el dirigente fue impedido por vecinos que advirtieron los movimientos: “estaban preparándose para sacar todo el cableado y como algunos vecinos se dieron cuenta y empezaron a gritarles salieron corriendo”, indicó.

Así las cosas, en For Ever calculan que los ladrones planeaban seguir hacia otras instalaciones del predio. “Esto no llegó a mayores por la asistencia y la colaboración de los vecinos”, resaltó Fracassi.

“ni lo pensé y salí corriendo”

No fue todo en la zona. Durante el fin de semana también se denunció en el vecindario un asalto a mano armada contra un taxista. Según la versión, durante la madrugada de ayer, el vehículo fue parado por un peatón en 64 y 122. Tras subir exhibió un arma y despojó de la recaudación al transportista.

En los días previos, también hubo tensión en la calle. “Trató de robarme un hombre de unos 30 años en 117 entre 67 y 68. Está vestido de negro, gorra negra y en una bici playera negra. Me dijo que fuéramos tranquilos hacia la esquina. Que estaba armado. Ni lo pensé y salí corriendo”, le contó a este diario una vecina, quien destacó que luego fue auxiliada por el dueño de un almacén situado a metros del punto del ataque.

En las últimas horas también hubo quejas por ataques contra vehículos estacionados en la calle. Vecinos de la zona denunciaron ataques con roturas de vidrios en 116 entre 62 y 63. También en inmediaciones de diagonal 79 entre 119 y 64.