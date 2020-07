Bronca en el Conurbano por "huecos" en operativo de Gendarmería: "Van a venir a robar acá"

El desembarco de refuerzos de efectivos federales en el Conurbano para intentar frenar la ola delictiva viene con fuertes ruidos. En las últimas horas, desde municipios gobernados por la oposición que fueron relegados en la distribución del operativo de seguridad salieron a reclamar con dureza y advirtieron por la posibilidad de que los robos aumenten en sus distritos. "Si saturan al municipio de al lado, van a venir a robar acá", dicen.

El planteo surgió en las últimas horas desde la intendencia de Lanús, gobernada por el macrista Néstor Grindetti.A Lanús lo dejaron afuera en el diseño del despliegue de 300 efectivos de fuerzas federales que comenzó hoy por ocho distritos del Conurbano sur, una zona cada vez más caliente en términos delictivos, para realizar operativos de seguridad conjuntos con la policía provincial.

El operativo fue eje los cortocircuitos que mantuvieron en los últimos días el ministro de Seguridad provincial Sergio Berni y su par nacional Sabina Frederic, quienes discutieron a viva voz en un tenso encuentro el miércoles pasado.

Los operativos conjuntos comenzaron esta mañana con 300 efectivos de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional en los distritos de Avellaneda, Quilmes, Matanza, Alte. Brown, Moreno, E. Echeverría, Florencio Varela y Lomas de Zamora, según anunció el secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación Eduardo Villalba.

"Hoy empezamos con estos ocho distritos y la semana que viene continuaremos sumando barrios a medida que el gobierno de la provincia necesite. Tenemos previsto asignar unos tres mil efectivos al operativo", dijo el secretario.

Pero más allá del anuncio de que la semana próxima recibirán también efectivos, en Lanús la decisión causó mucho malestar. El que lo expresó fue el secretario de Seguridad de ese municipio, Diego Kravetz, quien apuntó contra la "coordinación" de Berni y Frederic.

"Estamos en el departamento judicial con más delitos de la argentina y uno de los tres departamentos con más delitos de América Latina, junto con México DF y San Pablo. No es precisamente una ‘zona fría’ del delito. Es una zona bien difícil. Y la complejidad de nuestros municipios es común. No hay diferencias en la complejidad que pueden tener Fiorito en Lomas o Villa Caraza en Lanús. Ni Solano en Quilmes y Monte Chingolo en Lanús. No hay diferencia entre Avellaneda sur y Lanús este. Son todos lugares limítrofes, con la misma fisonomía. Son municipios separados a veces por una calle que nadie sabe que es la que separa uno de otro. Y son zonas súper calientes", explicó el funcionario.

"Y ahora nos encontramos con una situación compleja. Si saturan los otros distritos el delincuente no se va a ir a su casa, sino que va a buscar el lugar donde le va a ser más fácil cometer ese delito. Si ellos tienen un municipio saturado de fuerzas federales, el delincuente se va a ir a donde tiene menos efectivos federales. Y en este caso, somos nosotros", se lamentó.

Kravetz ya había presentado las quejas anoche a través de Twitter. "Celebro el envío de fuerzas federales a Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes y el resto de los municipios vecinos. Ojalá Lanús tenga la misma suerte la próxima vez que se 'coordine' la presencia de Gendarmería en el Conurbano", expresó. Y agregó que "si bien es cierto que los índices de seguridad de nuestro municipio son los mejores de la zona Sur del Conurbano, el delito también es un flagelo para nuestros vecinos. No hay grieta en la inseguridad, Sabrina Frederic, Sergio Berni".

A Kravetz salió a contestarle irónicamente el intendente peronista de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. "Buenaaa Giulianiii del Sur!", le escribió en respuesta a su último tuit, en referencia al ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, uno de los impulsores de las políticas conocidas como de "tolerancia cero" al delito.

En Mar del Plata, en tanto, Guillermo Montenegro se quejó del retiro de las fuerzas federales. “Teníamos cerca de 500 efectivos entre Gendarmes, Policía Federal y Prefectura, que cumplían una función muy importante en los barrios”, se lamentó el jefe comunal del PRO.