Y un día reabrieron los negocios de ropa y calzado y las jugueterías, con la esperanza de una pronta recuperación

"¡Al fin!". Esa es la frase que se escuchó decir a gran parte de los comerciantes que hoy pudieron reabrir, con estrictos protocolos, tras más de cuatro meses con las persianas bajas. Se trata de los locales de cercanía de los rubros indumentaria, textil, calzado, marroquinería y juguetería, quienes aún sienten el duro golpe que provocó el freno de la economía por el aislamiento.

En cuanto a la atención es en la puerta en un horario reducido -de 11 a 17-, con la primera hora destinada a los grupos de riesgo, es decir, personas mayores de 60 años, embarazadas y aquellos que tienen patologías previas (diabetes, hipertensión y otras).

En una recorrida de EL DIA, se pudo comprobar que se cumplió a rajatabla con los requisitos de atención al cliente en los negocios. Es por eso que el ánimo de los comerciantes hoy era otro, se pudo ver más movimiento en los centros comerciales y expresaron sus expectativas para empezar a recuperar parte del terreno perdido por el coronavirus.

Maximiliano Vita es dueño de dos locales de venta de zapatos en la zona de calle 8 y esta mañana pudo volver a abrir las persianas para atender bajo la modalidad de take away y delivery. "Las ventas online hasta ahora fueron entre el 10 y el 20% del total, por lo que no es un valor muy alto. Por eso esperamos que ahora se reactive un poco más la actividad para que la gente camine y pase por los locales para ver los productos", resaltó el comerciante. Luego contó que "todos los locales compraron mercadería de la temporada de invierno y justo arrancó la pandemia".

Con esta nueva flexibilización "todos los locales se esperan volver la normalidad, siempre atendiendo con todas las medidas de seguridad e higiene". Asimismo expresó que tiene "esperanzas de que esto cambie y tengamos una recuperación positiva de lo que estamos viviendo".

Luis, por su parte, es el propietario de una conocida juguetería frente al Parque Alberti y también habló de la nueva etapa que arrancaron hoy. Pero antes hizo un repaso de cómo llegan: "Desde el 20 de marzo a la fecha nuestro rubro viene complicado. Cerramos el 20, tuvimos 3 semanas sin actividad y después vendimos por las redes sociales. También hubo momento de incertidumbre y empezamos a entender de 3 o 4 personas en el negocio pero después volvimos para atrás. Nos permitían vender por redes sociales entonces hacíamos lo que podíamos pero no es lo mismo".

Respecto a cómo es el protocolo de atención de aquí en adelante dijo: "Tenemos el negocio adaptado a la seguridad. Entra una sola persona por vez que llega sólo al mostrador, para que no tenga frío. Al local no ingresan, sólo al mostrador. Hay carteles que indican todo lo que tiene que hacer". También aclaró que si viene un padre con un bebé o un chico lo dejaremos entrar siempre que lo tenga a upa. No pueden tocar los juguetes. y si quieren cambiarlo van a un sector que está desinfectado. Nos estamos cuidando y cuidamos a los demás. Nuestro rubro trabaja con personas chicas".

Por último, respecto al Día del Niño, manifestó que "no sabemos qué va a pasar. Esperemos que la famosa curva baje y que no vuelva para atrás. El ingreso de personas limita las ventas pero vamos a luchar para mantener el negocio abierto y que tenga trabajo el personal. El que viene al negocio se va a dar cuenta que cuidamos todo".