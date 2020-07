Tras 120 días guardados, juguetes, ropa y calzado vuelven a lucir en las vidrieras

Llegó la hora. Tras más de cuatro meses con las persianas bajas, los comercios de cercanía de los rubros indumentaria, textil, calzado, marroquinería y juguetería hoy volverán a atender público. Eso sí, bajo un estricto protocolo.

Duramente golpeados por la pandemia y la cuarentena, que los tomó de imprevisto cuando soñaban con una recuperación después de atravesar la crisis económica de los últimos años, los locales comerciales de esos rubros intentarán tomar aire a partir del reencuentro con su clientela.

“Sabemos que este es proceso muy lento, pero ya no se podía más. Los que quedamos en pie vamos a seguir dando pelea, sin dejar de reclamar por medidas económicas concretas que movilicen el mercado interno y la recuperación de las pymes y de los comercios”, dijo un referente de los centros comerciales platenses.

La atención deberá ser en la puerta, en un horario reducido -de 11 a 17-, con la primera hora destinada a los grupos de riesgo, es decir, personas mayores de 60 años, embarazadas y aquellos que tienen patologías previas (diabetes, hipertensión y otras).

El encargado de una conocida juguetería, Ramiro Arcidiácono, confirmó que atenderán “colocando el mostrador en la puerta, sin ingreso de clientes al local”.

“Cuando todo empezó, el 20 de marzo, estuvimos tres semanas sin trabajar. Después nos permitieron vender online, con envíos a domicilio. Luego, hubo momentos en los cuales no se entendía bien quiénes podían y quiénes no, por lo que estábamos mareados”, apuntó el comerciante, haciendo un racconto de estos más de 120 días de aislamiento social.

En cuanto a la venta online en el rubro juguetería comentó que “en estos tiempos es necesario buscar un entretenimiento para los chicos, y eso nos ayuda un poco”.

“Lo que más se vendió durante la cuarentena fueron los rompecabezas. La gente está en su casa y quiere entretenerse, por lo que también tuvieron salida muchos juegos de mesa”, añadió.

Día del Niño

Fechas como el Día del Padre, de la Madre, del Niño, Navidad y otras, para los comercios tienen una relevancia a veces impensada. “Te pueden salvar un semestre”, afirmaron algunos, tras lamentar el pésimo Día del Padre que atravesaron este año en cuanto a ventas.

En ese sentido, Ramiro resaltó que ahora tienen la mirada puesta en el 16 de agosto, Día del Niño.

“Tenemos mucha incertidumbre. No sabemos si para entonces la gente ya podrá entrar a los locales, algo que influye mucho a la hora de decidirse y comprar”, hizo notar. “Intentaremos estar bien preparados”, anticipó.

El presidente del Centro Comercial Calle 8, 9 y Adyacencias, Guillermo Salvioli, señaló que tras más de cuatro meses a puertas cerradas aguardan con mucha expectativa la reapertura.

“Estamos trabajando en el local, con venta online. A partir de ahora esperamos con ansias tener los locales nuevamente abiertos. Fue un tiempo terriblemente complejo, y somos conscientes de que este retorno no nos va a salvar, pero volver a trabajar es importantísimo, pues con la venta online hay bastantes problemas”, aseveró.

Y explicó: “No es lo mismo ver una foto que tener la prenda o la zapatilla delante tuyo. A mi, la venta bajo esa modalidad me representa el uno o el dos por ciento de la facturación. Nada. No nos dio resultado y eso generó mucha angustia, porque estuvimos envueltos en la incertidumbre total, tratando de sobrevivir como pudimos, intentado sostener los puestos de trabajo, que no cierren más locales”, dijo.

Ofertas

El comerciante subrayó que de cara a la jornada de hoy “todo lo que sea indumentaria y calzado se compra seis meses antes, por lo que los locales están surtidos y con stock”.

“Esperemos que la gente tenga intenciones de venir a comprar. Sabemos que por la situación económica muchos no llegan a fin de mes, pero hay precios tentadores y muchos locales con promociones al 50 por ciento, dos por uno o tres por dos, con ofertas para tarjetas de crédito”, finalizó Guillermo Salvioli.