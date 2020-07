Ya cerraron 15 jardines maternales en la Ciudad y la angustia aumenta

Quince Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI) cerraron en La Plata desde que rige la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Ayer, directoras y docentes se manifestaron en el centro de la Ciudad, y de este modo La Plata se sumó a la Primera Caravana Nacional por la Emergencia de los Jardines Maternales, uno de los sectores más castigados desde que el COVID-19 pateó el tablero.

La matrícula en los CADI bajó el 80 por ciento y buena parte del 20 por ciento que quedó en pie no puede afrontar las cuotas en su totalidad. Los alquileres que paga el sector son altos porque funcionan en inmuebles grandes. Más de la mitad de los docentes del sector aún no recibió la Ayuda para el Trabajo y la Producción (ATP) que, promedio, cubre la mitad de los sueldos. Y el horizonte es igual de oscuro: no se sabe cuándo reabrirán las puertas, a pesar de que ya tienen los protocolos para reiniciar la actividad presencial en forma gradual, según aseguraron ayer.

Los CADI dependen administrativamente de la Municipalidad de La Plata, y ese fue uno de los puntos por los que la caravana de autos pasó durante la mañana, bajo una lluvia pertinaz. Aseguran propietarios, directoras y docentes que nadie los recibe en la Comuna, al igual que en la Casa de Gobierno provincial, donde culminó la protesta.

La desesperación del sector es creciente. “Se van acumulando gastos y deudas, y los ingresos bajan en picada. No recibimos subsidios, ayudas, ni descuentos en nada: para pagar sueldos, para afrontar servicios, para los aportes patronales en el Instituto de Previsión Social. Y ni siquiera hay una vía de comunicación”, dijo una de las directoras de los CADI que participó de la movilización.

Desde que comenzó la cuarentena, la de ayer fue la segunda movilización de los CADI en la Ciudad, la primera fue a fines de mayo. En esa oportunidad, presentaron petitorios con un abanico de reclamos y en esa oportunidad fueron recibidos por funcionarios de la Provincia. “Esta vez nos dijeron que si queríamos comunicar algo a la Provincia lo teníamos que hacer vía correo electrónico”, contó otra de las manifestantes.

La actualidad de los CADI presenta un constante desgranamiento de la matrícula, alta morosidad en el pago de las cuotas y los atrasos o rechazos en la ayuda para pagar sueldos a través de la ATP. Por eso ayer pidieron “ATP para todos los CADI”. Con las 15 bajas que se registraron en las últimas semanas, en nuestra ciudad quedaron poco más de 60 centros de atención infantil.

La Plata tiene una particularidad: para los chicos de 45 días a 2 años hay dos clases de establecimientos educativos: los CADI y los Jardines Maternales, que dependen de la Dirección de Escuelas provincial en lo administrativo y pedagógico. En el caso de los Jardines Maternales, la situación también es compleja y cuentan en el sector que “hay tres establecimientos que están muy comprometidos” con su situación económica. El resto trata de surfear la crisis para mantenerse en pie.

Mientras se desarrolla la cuarentena, en los Maternales y los CADI, realizan actividades a distancia con los chicos, con la gran ayuda de los padres, que les transmiten a los pequeños las propuestas que sugieren las docentes, quienes preparan mensajes con videos y audios con distintas propuestas para el desarrollo de los chicos más chicos.

La situación de los jardines maternales privados es crítica en todo el país ya que no forman parte del sistema oficial de escolarización y la falta de ingresos ya empujó al cierre a muchos de ellos en todas las provincias, según contaron ayer en la caravana que se hizo en La Plata. Además de no poder cobrar las cuotas mensuales en su totalidad, tampoco reciben subsidios como si ocurre con los establecimientos iniciales, primarios y secundarios.

“Venimos en decadencia mes a mes, la matrícula bajó el 80 por ciento y el 20 por ciento que paga, paga menos de lo que vale la cuota. Más de la mitad de los jardines no recibió el ATP y la otra mitad lo hizo parcialmente” aseguró hoy Patricia Rey, propietaria del jardín Paso a Paseo.

María Florencia Bote, del Jardín El Hada Juana, describió que “lo poco que ingresa lo utilizamos para repartirlo entre las docentes y el pago del alquiler. Julio fue tremendo, no quiero pensar lo que nos espera en agosto”.