Cosido a mano

Poética de los oficios propone o simplemente permite lecturas simultáneas en distintos planos. Se trata de 15 poemas y 15 dibujos inspirados en 15 entrevistas realizadas por Selva Dipasquale y Tamara Domenech a personas que ejercen oficios tan diversos como el del cerrajero y la pintora, el tatuador y la modista, la ceramista y el relojero.

De modo que una primera lectura posible, tal vez la más básica y necesaria, es la que irá siguiendo cada verso en la clave de un oficio: Toca el tiempo con bruselas / tic tac en una caja / tic tac de madera. En ese mismo recorrido irán apareciendo las historias de vida de cada uno y sus vínculos con sus ocupaciones. El lector se enterará que de lo que se trata siempre es de elegir / el oficio menos esclavo o que los oficios te sacan de la pobreza o que el técnico de automotores empezó a pintar cuadros. Pero el camino no es tan llano. Los versos muchas veces enunciativos, que parecen aspirar por momentos a la descripción y en otros a la narración, ven interrumpido su desarrollo por apariciones que obligan a detenerse, a volver a empezar, a volver a detenerse. Así, un mango nuevo y cómodo puede evocar sin mañas / a una persona que no está. Así también, ella pasa muchas horas / inclinada sobre cabezas / que acurruca entre sus manos.

Hay además, a lo largo del libro, una pregunta no pronunciada ni respondida, una pregunta posible que está también implícita en el título. Solo en el texto introductorio el asunto se hace explícito: «Si la poesía fuera un oficio más...». Tal vez esas siete palabras, como un guiño, provocarán en el lector, la visión de estrellas fugaces que brillan en ese interrogante y caen en el horizonte, a veces con mayor encarnadura, como en el verso que cierra el poema Hilos: Las palabras cosidas a mano no se desgarran. Poética de los oficios habla también, pero casi en silencio, de la poesía como oficio. Por esa razón es posible afirmar que no son 15 sino 16 los oficios que este libro tiene como protagonistas.

Hacia el final, las escritoras nos proponen un glosario muy particular. Organizado como un diccionario (y apropiándose también de su estilo discursivo) una gran cantidad de palabras que pertenecen al vocabulario de los oficios (y de los poemas, claro) son definidas con acepciones que van de lo conceptual a lo metafórico y de lo fantástico a lo humorístico. Otra forma de hacer poesía.

Los dibujos de Sonia Neuburger, a toda página, se intercalan al final de cada poema. Se trata de retratos en blanco y negro que acompañan la lectura amablemente y ofrecen un plus y una pausa entre poemas.

El libro se cierra con un breve epílogo de Carlos Battilana, apostillas poéticas de Eduardo Mileo sobre cada oficio y un texto de Roxana Páez que incluye algunos versos. Tres yapas deliciosas para cerrar un libro disfrutable, con las palabras cosidas bien a mano.