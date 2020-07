La  "vigilancia predictiva" entra en debate en EEUU y matemáticos quieren dejar de colaborar con la policía

Gracias a que los algoritmos y análisis masivo de datos y de patrones de comportamiento, son capaces de predecir lugares y momentos de riesgo y señalar a potenciales criminales, los cuerpos de policía de todo el mundo pueden sacar más partido a sus recursos. Sobre todo, concentrando esfuerzos allí donde el peligro es inminente. Es lo que llaman la policía predictiva.

Oficiales que patrullan por el vecindario de Homewood, buscan problemas en las calles. usando una mezcla de radio policial y reciben ayuda ocasional de ShotSpotter, una red de sensores que detecta disparos y transmite la información a una computadora portátil montada entre los asientos delanteros.

Esa es una estrategia que vale la pena probar en un momento en que las relaciones entre la policía de EE. UU y las minorías están en su punto más bajo, dice el jefe de policía de Pittsburgh, Cameron McLay, quien reconoce que la policía tiene un largo camino por recorrer para solucionar el sesgo. (El año pasado, McLay apareció en una celebración de Nochevieja con un cartel que decía: "Resuelvo terminar con el racismo en el trabajo").

McLay ve el uso de los BigData, combinados con estrategias más centradas en la comunidad, como parte de un paliativos para los probelmas de la policía.

Pero los grupos de libertades civiles y las organizaciones de justicia racial son cautelosos al respecto. Argumentan que la vigilancia predictiva perpetúa el prejuicio racial de una forma nueva y peligrosa, al envolverlo en la legitimidad otorgada por la ciencia.

Afirman que los modelos de predicción de delitos se basan en estadísticas erróneas que reflejan el sesgo inherente en el sistema de justicia penal, el mismo tipo de sesgo que hace que los hombres negros sean más propensos a ser asesinados a tiros por la policía que los hombres blancos.

La privacidad es otra preocupación clave. En Chicago, Illinois, un científico ha ayudado al departamento de policía a generar una lista de individuos considerados susceptibles de perpetrar o ser víctimas de crímenes violentos en el futuro cercano; a esas personas se les dice que se las considera en riesgo, incluso si no han hecho nada malo.

Hasta qué punto la policía predictiva realmente previene el crimen, mientras tanto, está en debate. Los defensores apuntan a reducciones rápidas en las tasas de criminalidad. Pero John Hollywood, analista de RAND Corporation en Arlington, Virginia, que fue coautor de un informe sobre el tema, dice que la ventaja sobre otras técnicas de mejores prácticas es "incremental en el mejor de los casos"

Mientras tanto, las protestas nacionales contra el racismo anti-negro y la violencia policial han provocado demandas y cálculos en varios rincones de la educación superior y la academia.

Lo último que ingresó al debate es la participación de la disciplina de las matemáticas en el accionar policial. Diez matemáticos de ocho universidades y una compañía escribieron una carta abierta la semana pasada pidiendo que los matemáticos dejaran de colaborar con los departamentos de policía. La carta también insta a los académicos de matemáticas a auditar públicamente algoritmos influyentes e incorporar resultados de aprendizaje relacionados con la ética en los currículos de ciencias de datos

Es una creencia política, que colaborar con la policía en cualquier capacidad contribuye a la violencia y la opresión supremacista blanca ", dijo Tarik Aougab, profesor de matemáticas en el Haverford College y uno de los escritores de cartas, hablando personalmente sobre sus motivaciones." Realmente cualquier colaboración entre las matemáticas , que es algo que amo y que encuentro extremadamente hermoso, y la institución de la policía no debería suceder ".

La carta tiene 1.500 firmas verificadas de matemáticos, dijo Aougab, aunque ese número no se limita a matemáticos académicos. La carta ha sido enviada y aceptada por Notices of the American Mathematical Society.