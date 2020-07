La causa de la extraña nube que apareció en Marte

Una extraña y alargada nube llamada Arsia Mons, es uno de los misterios meteorológicos más impresionantes que hasta el momento se han estudiado.

La cámara VMC de la sonda Mars Express fue capaz de sacarle una foto a una nube que no es la primera vez que se detecta, ya que ha aparecido antes, en 2009, 2012, 2015 y 2018, por lo que existe un patrón lógico cada tres años y se cree que se debe a un volcán que lleva el mismo nombre.

El volcán Arsia Mons es el segundo volcán más grande del Sistema Solar, solo por debajo del Olympus Mons. Es más alto que el monte Everest y 30 veces más grande que el volcán más grande de nuestro planeta localizado en Hawai.

De todos modos, esta nube no está asociada a ningún evento volcánico, ya que el volcán no erupciona desde hace miles de años. Es decir que esa nube no se genera por el propio volcán en sí, sino por las estribaciones de la montaña.

El robot Perseverance de la NASA partió rumbo a Marte

Por otra parte, el robot Perseverance de la NASA partió este jueves rumbo a Marte para buscar rastros de vida antigua y explorar el planeta rojo con el pequeño helicóptero que lleva a bordo.

Un cohete Atlas V de United Launch Alliance despegó según lo previsto a las 07H50 (11H50 GMT) desde Cabo Cañaveral, Florida, en un cielo despejado, para emprender un viaje de casi siete meses y cerca de 480 millones de kilómetros.

La primera etapa del cohete se desprendió unos minutos después, antes de una segunda separación desde la órbita terrestre que dio un nuevo empuje al Perserverance en su trayectoria en dirección a Marte.

"Es realmente fantástico verlo irse después de todo el arduo trabajo del equipo", dijo poco después del lanzamiento Bobby Braun, directivo de la NASA.

Si todo sale bien, el 18 de febrero de 2021 Perseverance será el quinto rover en hacer esta travesía desde 1997.