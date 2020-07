Verón plantó una postura respecto a la vuelta del fútbol

El presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón se refirió a la situación del fútbol argentino, sumido en la incertidumbre respecto a la vuelta a los entrenamientos y mucho más el regreso de la actividad oficial.

“Los que antes creían una insensibilidad hablar de volver a entrenar, hoy son los que piden la vuelta cuando antes”, disparó en diálogo con Radio Cooperativa.

“Hay que mantenerse en línea con lo que se decida, aunque esto se dilató muchísimo, porque es una decisión que tendría que haberse tomado antes. En un momento, cuando se hablaba de esto, parecía un insensible; y hoy, los que me decían insensible están presionando y dicen que no puede ser que no se vuelva a jugar”, continuó la Brujita, mostrándose a favor del regreso a los entrenamientos.

En sintonía con lo declarado días atrás por el manager Agustín Alayes y el entrenador del plantel Leandro Dasábato, aclaró: “Esto se tendría que haber hablado muchísimo antes, porque hoy la situación está medio desbordada”. “Para todos hubiera sido mejor que nos anuncien que podríamos volver a finales de agosto. Era una buena solución para que los clubes puedan planificar con los jugadores y los cuerpos técnicos”.

Por otra parte, Verón confirmó que Estudiantes rechazó una oferta del Fuenlabrada de España por el volante Nahuel Estévez. La cifra inicial que no conformó a la dirigencia ascendió a una suma cercana a los 500.000 euros.