El video y más repercusiones de la fiesta en el country de La Plata que rompió la cuarentena

La fiesta en el country platense que se dio a conocer este fin de semana sigue dando de qué hablar. En las últimas horas, al WhatsApp de EL DIA llegaron videos que dan cuenta del festejo en plena pandemia ante el cual intervino la Municipalidad por violación al aislamiento.

En las imágenes se puede ver a los vecinos de Lomas de City Bell bailando, muchos de ellos con gorros, bonetes y pelucas e incluso uno disfrazado de gorila. Al ritmo de la música ensayan una coreografía y se divierten como si no la cuarentena no existiese, salvo por el uso del tapabocas. Según pudo averiguar este diario, las mujeres que se reunieron en la puerta de una de las viviendas del barrio serían compañeras de zumba y habrían estado celebrando un cumpleaños.

Ahora, sobre cada uno de los que participaron, podría recaer una multa de hasta 133 mil pesos. Lo cierto es que la Municipalidad notificó a las autoridades del barrio cerrado y dispuso de oficio las actuaciones por parte de la secretaría de Convivencia y Convivencia.

“Si bien no hubo denuncia al 147 de atención al vecino, se tomó intervención y se labró un acta de notificación para que se vele por el cumplimiento al aislamiento social, prevención y obligatorio”, informó la titular del área, Virginia Pérez Cattáneo. En ese aspecto, enfatizó que “hemos reforzado los operativos de control en todo el Partido, pero está claro que no vamos a poder poner un policía por vecino. ​El mejor aprendizaje que nos va a quedar cuando todo esto pase es que con el Estado solo no alcanza. Necesitamos sí o sí del aporte de todos.​ ​Por eso creemos que el mejor control está en cada uno. Los platenses lo venimos haciendo muy bien”.

Según se informó, los inspectores municipales elevaron una notificación a las autoridades del Club de Campo Lomas de City Bell y advirtieron que el incumplimiento a las medidas dispuestas en el marco del aislamiento social obligatorio pueden conllevar el arresto por hasta 30 días, además de las sanciones económicas.