El gran misterio del Covid: qué tan letal es según la visión de un periodista del New York Times

Un un artículo que publicó hoy el medio New York Times plantea un gran dilema: ¿qué tan letal es el Covid 19?. Tras seis meses de pandemia, el coronavirus ha infectado a más de once millones de personas en todo el mundo y más de 525.000 han muerto. Sin embargo, a pesar del número creciente de víctimas, los científicos aún no tienen la respuesta definitiva de una de las preguntas más fundamentales sobre el virus: ¿qué tan letal es?, marca la nota que escribió el periodista Donald G. McNeil Jr.

El artículo que da cuenta de que en países aún más pobres, donde las amenazas letales como el sarampión y la malaria son constantes y las decisiones presupuestarias difíciles son parte de la rutina, esta los funcionarios deben decidir si gastan más dinero en concentradores de oxígeno o respiradores, o en vacunas de sarampión y redes para mosquitos.

Asimismo, el periodista remarca que la cantidad de asíntomáticos es mayor a la que se pensaba y entonces el virus quizá sea menos letal de lo que hasta ahora ha parecido. No obstante, incluso ese cálculo es complicado. El consenso por ahora es que el IFR es de casi un 0,6 por ciento, lo cual significa que el riesgo de muerte es de menos de uno por ciento. El 0,6 por ciento de la población del mundo es igual a 47 millones de personas, y el 0,6 por ciento de la población estadounidense equivale a dos millones de personas. El virus sigue siendo una gran amenaza.

De acuerdo con los datos reunidos por The New York Times y que describe el autor, China había reportado 90.294 casos hasta el viernes y 4634 muertes, con un IMC del 5 por ciento. Estados Unidos se ha acercado mucho a esa marca. Ha tenido 2.811.447 casos y 129.403 muertes, con un IMC de alrededor del 4,6 por ciento. Esos porcentajes son índices mucho más altos que el índice de letalidad del 2,5 por ciento a menudo relacionado con la pandemia de gripe de 1918. Aun así, es difícil medir los índices de letalidad durante las pandemias, especialmente al inicio.

En tanto, el periodista deja de manifiesto que durante el caos que desata un virus, miles de personas quizá mueran y sean sepultadas sin que les hagan una prueba y, claro, sin que a todos les hagan autopsia. Jamás está totalmente claro cuántos murieron del virus y cuántos murieron de paro cardiaco, derrame cerebral u otras enfermedades.

En cuanto a los índices de mortalidad de diferentes países, el de Islandia es de menos del 1 por ciento y los de Nueva Zelanda e Israel son de menos del 2 por ciento. El de Bélgica, en comparación, es del 16 por ciento y los de Italia y el Reino Unido, del 14 por ciento. Ambas cifras —el índice de mortalidad por infección y el índice de mortalidad por caso— pueden diferir bastante según el país.

Hasta ahora, en la mayoría de los países, alrededor del veinte por ciento de todos los pacientes confirmados de COVID-19 se enferman lo suficiente para necesitar oxígeno suplementario o incluso cuidados hospitalarios más avanzados, dijo Janet Diaz, dirigente de cuidados clínicos del programa de emergencias de la OMS.

Otro dato que marca el autor es que los índices de muertes probablemente sean más bajos en países con poblaciones más jóvenes y menos obesidad, que suelen ser los países más pobres. En cambio, se considera que las cifras deben ser más altas en países donde no hay tanques de oxígeno, respiradores ni máquinas de diálisis y donde muchas personas viven lejos de los hospitales.

En otro orden, suma otra arista para el cálculo al destacar que nuevos factores se están introduciendo en la ecuación. Por ejemplo, nuevas pruebas de que es más probable que las personas con tipo de sangre A se enfermen de gravedad podrían cambiar los cálculos de riesgo. El tipo de sangre A es relativamente poco común en África occidental y en el sur de Asia, y mucho menos común en los pueblos indígenas de Sudamérica.

Antes de la reunión de la semana pasada, la OMS no tenía un cálculo oficial del IFR, dijo Oliver Morgan, director de información de emergencias sanitarias y evaluación de riesgos, en una entrevista a principios de junio.

En vez de esto, había dependido de una mezcla de datos enviados por países miembro y por grupos académicos, y en un metanálisis realizado en mayo por científicos de la Universidad de Wollongong y la Universidad James Cook en Australia.

Esos investigadores analizaron 267 estudios de más de una decena de países, y luego eligieron los 25 que consideraron más precisos, comprobaron su precisión y sacaron un promedio con los datos. Concluyeron que el IFR era del 0,64 por ciento.

El cálculo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para Estados Unidos es más bajo: un IFR del 0,4 por ciento, de acuerdo con un conjunto de contextos de planeación emitidos a finales de mayo. La agencia no respondió a las solicitudes para explicar cómo calculó esa cifra o por qué era mucho más baja que el cálculo de la OMS. Como referencia, el 0,4 por ciento de la población estadounidense son 1,3 millones de personas.

Los 25 estudios que los investigadores australianos consideraron los más precisos se basaron en varias metodologías. Un informe, por ejemplo, se basó en pruebas RCP diagnósticas de todos los pasajeros y la tripulación a bordo del Diamond Princess, el crucero que atracó en Japón después de que lo invadió el coronavirus. Otro estudio recogió datos de un examen de anticuerpos de 38.000 españoles, mientras que otro incluyó solo a 1104 suecos.

El cálculo actual de la OMS se basa en estudios posteriores más amplios de cuántas personas tienen anticuerpos en la sangre; próximos estudios quizá refinen aún más la cifra, comentó Swaminathan.

No obstante, hay “mucha incertidumbre” en torno a cuántos portadores asintomáticos hay, dijo Morgan, de la OMS.

Los índices globales de letalidad aún podrían cambiar. Con una o dos excepciones, como Irán y Ecuador, la pandemia primero llegó países más adinerados en Asia, Europa occidental y Norteamérica, donde había atención médica avanzada disponible.

Ahora se está propagando de manera generalizada en India, Brasil, México, Nigeria y otros países donde millones están hacinados en barrios, los confinamientos han sido relativamente breves y los hospitales tienen pocos recursos.

Sin embargo, los índices de letalidad también podrían cambiar en los países del norte conforme se acerque el invierno. La mayor parte de la propagación del virus en Europa y en Norteamérica ha tenido lugar durante la época de clima templado o cálido en la primavera y el verano.

Muchos expertos temen que las infecciones y muertes se disparen en otoño conforme el clima más frío obligue a las personas a quedarse al interior, donde es más probable que se infecten entre sí. La disciplina respecto de usar cubrebocas y evitar respirar cerca de los demás será aún más importante en ese momento.