Naomi Preizler y el particular pedido de Joaquín Furriel

La ex modelo y artista, Naomi Preizler, recordó un momento de su relación con Joaquín Furriel, con quien estuvo hace más de cuatro años. “Les voy a contar algo re cholulo e íntimo pero lo amerita”, lanzó junto a un exótico vestuario en un video.

“Cuando salía con Joaquín Furriel, él no quería que use tacos cuando salíamos juntos porque lo pasaba en altura ¿what the fuck man? (¿qué carajos hombre?)”, añadió.

Preizler, quien compartió viajes con Furriel, actividades y se mostraron muy felices durante un tiempo, reflexionó: “Me pongo a pensar ¿por qué las mujeres altas se sienten mal y los hombres altos están ok?, ¿por qué las mujeres siempre tienen que ser más bajas que los hombres? Es como si a ellos no les gustara que la mujer sea más alta porque se sienten menos. Es algo re patriarcal y que sucede mucho en Argentina”.

En ese sentido comparó la situación local con la de Estados Unidos y aseguró que en el país liderado por Donald Trump, que las mujeres sean más altas que los hombres está re aceptado.

Tras sacar “trapitos al sol” de aquella situación que, hoy con un cambio de contexto, piensa exhaustivamente y la indigna, Naomi indicó en un video que grabó para la red social Tik Tok que siempre la acomplejó su altura (1.75) y abrió su corazón al contar que por ella recibió mucho bullying cuando era más chica.

“Sé que es un montón para la vida normal pero no para modelo. De hecho, era de las más bajas”, puntualizó y confesó: “Me decían que era un monstruo porque era demasiado alta. Me hacían mucho bullying y sigo siendo un monstruo pero le saqué rédito económico a ser tan alta. La verdad es que las altas la pasamos muy mal, porque le llevamos dos cabezas a todos los varoncitos y ningún varón nos da pelota. A mi ninguno me daba bola”.