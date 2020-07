Mercado Libre bate su propio récord y ya vale más que las reservas del Banco Central

Mercado Libre alcanzó ayer un nuevo hito dentro de la fenomenal curva de crecimiento que logró desde su creación, hace 20 años. De esta manera, la empresa fundada por el empresario argentino Marcos Galperin superó ayer los US$ 50.000 millones de “market cap”, o lo que vale la compañía según la cotización de sus acciones en Wall Street, donde cotiza desde 2007, y pasó a valer por encima de los US$ 43.243 millones que tiene como reserva el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Además, el precio individual de los papeles de la empresa de comercio online también superó un récord y cruzó por primera vez la barrera de los 1.000 dólares.

Con un incremento de 77 por ciento este año, Mercado Libre se benefició de un número creciente de consumidores que están comprando a través de internet por primera vez o aumentando la frecuencia de sus compras debido a las cuarentenas para controlar el virus.

La compañía informó que el crecimiento del volumen bruto de mercancías se aceleró a 73 por ciento en abril. La empresa, con sede en la ciudad de Buenos Aires y cuyo principal mercado regional es Brasil, alcanzó así un valor de mercado récord de US$ 50.000 millones, en comparación con US$ 39.000 millones de EBay Inc, según informó la agencia de noticias Bloomberg.

La plataforma de pagos y billetera electrónica de la compañía, Mercado Pago, también está atrayendo miradas alcistas, a medida que las cuarentenas en toda la región empujan a los usuarios a hacer pagos online. Morgan Stanley espera que el volumen total de pagos fuera del mercado de comercio electrónico crezca 70 por ciento en 2020 y 69 por ciento en 2021.

Como para tomar dimensión, el valor alcanzado ayer por Mercado Libre es una cifra que supera a los 43.000 millones de dólares que informa el Banco Central como reservas.

GALPERiN, MUDADO A URUGUAY

Tras renunciar al directorio de Mercado Libre en la Argentina y dejar la presidencia de la filial local, Galperin, de 48 años, se mudó a Uruguay en febrero. El empresario fue reemplazado por Juan Martín De la Serna.

Es la segunda etapa de Galperin en ese país, donde residió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y de donde regresó cuando Mauricio Macri llegó al poder.

Su salida se dio en un momento de fuertes turbulencias para Galperin, que enfrenta una denuncia muy seria del fiscal federal Guillermo Marijuan por posible acceso información privilegiada. Sin embargo, la acusación fue desestimada por De la Serna.