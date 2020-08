Otra vez sopa: ¿Laurita y Cabré pasaron el finde juntos?

La noticia de la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré sorprendió, meses atrás, cuando la pareja parecía consolidarse. Sin demasiadas explicaciones, más que los proyectos de vida diferentes, parecía un romance cerrado, sin embargo, el fin de semana, vecinos del actor los deschavaron paseando por las calles del barrio cerrado en el que, durante unas semanitas, compartieron morada. ¿Reconciliación en puerta?

En “Intrusos”, ayer, Guido Zaffora mostró la prueba: una foto tomada de atrás en la que, caminando separados, como manteniendo la distancia social, se los ve caminando por los senderitos naturales del country donde vive el actor. Cabré, de remera, gorra y jean; Laurita, de buzo rosa, riñonera colgada y zapatillas.

Según contó el panelista, la imagen fue tomada el sábado pasado, alrededor de las cinco de la tarde. Al parecer, cuando la parejita descubrió que habían sido registrados por un vecino chismoso, se metieron casi corriendo en la casa de Cabré.

Días atrás, Laurita posó en sus redes sociales con el mismo buzo rosa con el que se la ve en la imagen, por lo que no hay dudas: es ella.

Por el momento, ninguno de los dos habló al respecto y, al cierre de esta edición, en otra gala de “Cantando por un Sueño”, que Laurita conduce junto a De Brito, aún no se había manifestado al respecto. Sin embargo, nunca quedaron dudas de que la rubia todavía estaba súper enganchada con el galán de telenovelas.

El rumor de esta reconciliación llega cuando otra versión envuelve a la bailarina y conductora: ¿es verdad que tendría una relación con Tinelli? Ella salió a negarlo, enardecida, asegurando que se trata de un rumor “machista”, que viene aguantándose desde “Sugar”, pero ya no más.

“Me lo vengo bancando desde que empecé a trabajar. Ya me lo banqué en Sugar en su momento con Gustavo Yankelevich y no dije nada, también en la radio Pop, ahora con el Cantando, y la verdad es que me parece de un machismo tremendo”, fue el descargo de la rubia.