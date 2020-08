Olimpia, dirigido por Garnero, venció a Libertad de Ramón Díaz, por el Apertura paraguayo

Olimpia, dirigido por el argentino Daniel Garnero, derrotó esta noche por 2 a 1 a Libertad, conducido por su compatriota Ramón Ángel Díaz, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura de Paraguay, y se mantiene líder.

Néstor Camacho (46m. PT) y Roque Santa Cruz (34m. ST) anotaron para Olimpia; Sebastián Ferreira (5m. ST) había establecido el empate parcial.

El partido se desarrolló en el estadio Manuel Ferreira, del club Olimpia, donde en el local jugó Nicolás Domingo, ex River, Arsenal, Banfield e Independiente.

En Libertad lo hizo Adrián Martínez, con paso por el ascenso argentino en Defensores Unidos de Zárate y Atlanta.

Cerro Porteño, con gol del argentino Diego Churín (35m. PT), venció por 1 a 0 a Guaraní, orientado tácticamente por Gustavo Costas.

El partido se llevo a cabo en el estadio General Pablo Rojas, conocido como La Nueva Olla, del club Cerro Porteño.

Guaraní terminó con nueve jugadores por las expulsiones del argentino Nicolás Maná (4m. ST) y de Jorge Morel (48m. Sat), ambos por doble amonestación.

En Cerro Porteño jugaron, además de Churín (con pasado en independiente y Los Andes); Claudio Aquino (ex Defensa y Justicia, Godoy Cruz e Independiente) y Federico "Pachi" Carrizo (surgido en Rosario Central y con paso por Boca).

En Guaraní lo hicieron, además de Maná (ex Boca, San Martín de San Juan y Defensa y Justicia), Gaspar Servio (ex Banfield), Guillermo Benítez (ex Argentinos Juniors), Bautista Merlini (ex San Lorenzo y Defensa y Justicia), Nicolás Maná y Fernando Barrientos (ex Lanús, Rosario Central y Defensa y Justicia).

A primer turno 12 de Octubre superó a San Lorenzo por 1 a 0, con gol de Derlis Martínez (7m. ST).

En 12 de Octubre jugó Guido Di Vanni, ex Banfield, Gimnasia de Jujuy y Ferro; y en San Lorenzo lo hizo Santiago Vera, surgido de River.

La fecha de había iniciado el martes pasado con el triunfo de Nacional ante General Díaz por 3 a 0 y continuó ayer con la victoria de River sobre Guaireña por 2 a 1.

Mañana cerrarán Sportivo Luqueño ante Sol de América.

Posiciones: Olimpia, 28 puntos; Cerro Porteño, 27; Guaraní y Libertad, 23; Nacional, 20; Guaireña y River Plate 18; 12 de Octubre, 14; Sol de América, 12; Sportivo Luqueño y General Díaz, 9; San Lorenzo, 8.