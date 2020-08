El equipo de campaña de Trump se abstuvo de cuestionar a Kamala Harris

Los funcionarios de la campaña de reelección del presidente Donald Trump se abstuvieron de cuestionar la elegibilidad de Kamala Harris para un cargo nacional y describieron el tema como un asunto no inicial y "caso cerrado".

El presidente estadounidense planteó el asunto dos veces la semana pasada en conferencias de prensa y elogió al profesor de derecho conservador John Eastman, quien sugirió que había preguntas sobre la candidata demócrata a la vicepresidencia porque sus padres no eran ciudadanos estadounidenses cuando nació en Oakland, California.

Trump dijo el sábado que la teoría de un "abogado brillante" era "algo que no voy a perseguir", aunque no llegó a desacreditarla. “No tengo nada que ver con eso. Leí algo al respecto ”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey. "No lo sé. Leí un artículo rápido ".

"Lo que está diciendo es que no hemos hecho de esto un problema y no lo haremos ni lo discutiremos", dijo Steve Cortes, un asesor de campaña de Trump, en "Fox News Sunday". "No es un comienzo desde nuestro punto de vista, para el presidente y para la campaña".

"No es algo de lo que esté hablando nadie en nuestra campaña", dijo Jason Miller, otro asesor de campaña, en "This Week" de ABC. "En nuestra opinión, es un caso cerrado, fin de la historia", cerró.