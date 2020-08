Revuelo tras el contagio del médico de un pueblo santafesino: "Me voy, que se arreglen como puedan"

El primer y único caso de Covid-19 de Cañada Del Ucle es justamente el médico del pueblo. Se trata de Marcelo Palou, quien se encuentra al frente del Servicio de Atención Comunitaria (Samco) de la pequeña localidad de alrededor de mil habitantes y ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Firmat.

A partir de esta persona contagiada se hicieron 10 hisopados y se esperan los resultados.

Fue tal la preocupación del jefe comunal ante la confirmación del médico infectado que él mismo manifestó que iba a afrontar los costos del hisopado de diez personas, “para no tener que esperar los análisis de la provincia, que son gratuitos pero hay demora en la entrega de los resultados”, dijo Pruzzo a la señal de cable de Firmat, Televisión Digital Codificada (TDC).

El médico con coronavirus, que es oriundo de Firmat, dijo visiblemente apesadumbrado: “Siempre pensamos «a mí no me va a tocar, yo soy sano, joven y me cuido, me sé cuidar». Y un día por un descuido, por pensar más en el otro que en uno mismo, nos dicen sos Covid-19″, escribió en Facebook.

“Y ahí te planteas: ¿Por qué a mí? Yo diría por qué no a vos si estuviste frente a frente con el virus. Si sos capaz de dar tu vida por el otro. Si no te quedaste en tu casa criticando, enojado. Puteando”, agregó Palou en el escrito.

"Yo me voy del pueblo y que acá se arreglen como se puedan arreglar", disparó con fastidio y desazón Marcelo Palou, el médico a cargo del Samco de Cañada del Ucle que se contagió de coronavirus. Lo hizo después de que en el pueblo se juntaran 300 firmas para que el presidente comunal lo remueva de su cargo. Sin embargo, el propio Palou dijo que se irá por diferencias con Orlando Pruzzo, el jefe político de la localidad, y no por el pedido de los vecinos.

El propio Pruzzo firmó la petición contra Palau, aunque dijo que lo hizo en nombre de la comuna y no personal. “Acompañé el reclamo de mis vecinos, pero no como Orlando Pruzzo”, aclaró. Esto no le cayó para nada bien al cuestionado médico, que declaró: "Lo que más me duele es que el jefe comunal firme esa nota ya que desde que comenzó la pandemia del Covid-19 colaboré con él de forma gratuita, nunca me pagó un peso".

La situación imperante en Cañada del Ucle no es nada agradable para el médico, que además de ser cuestionado en el pueblo por una parte de los habitantes también recibe mensajes desagradables a través de las redes sociales o intimidaciones en su casa particular. "Hay gente por Facebook que me desea la muerte por Covid-19. En noches anteriores me vinieron