La demanda del dólar, en aumento: solo en junio compraron 3,3 millones de personas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó días atrás que 3,3 millones de personas compraron dólares y, según las últimas informaciones, se calcula que en julio la cifra fue aún mayor. Esto marca un claro aumento de la demanda de la moneda estadounidense en pequeños ahorristas, mientras el Gobierno Nacional asegura que no tiene "ni un centavo más" para llegar a un amplio acuerdo con los bonistas.

La principal causa de este aumento de la compra de dólares de manera oficial es por la importante diferencia que existe con el valor en el mercado informal. Algunos optan por sacar los dólares del banco y venderlos en la calle, mientras que otros optan por mantenerlos depositados. Con 200 dólares, lo que se permite legalmente por mes, es posible ganarse en pocos minutos más de 8000 pesos.

En junio, según señaló el BCRA, se vendieron 618 millones de dólares para atesoramiento y en apenas tres meses (sumando julio y la proyección del actual agosto) habrá puesto cerca de 2.000 millones de la moneda estadounidense para los pequeños ahorristas. Los especialistas señalan que esa cifra se acerca mucho a lo que debería estar dispuesto a pagar el Gobierno Nacional para arreglar la deuda privada.

Según el informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" dado a conocer por la autoridad monetaria, la compra promedio per cápita en juniose ubicó por debajo del cupo mensual permitido de u$s 200, al llegar a u$s 193.

El crecimiento en la cantidad de individuos que adquirió moneda extranjera se dio a pesar de la firme tendencia alcista del tipo de cambio y en medio de la incertidumbre por la crisis del coronavirus y la negociación con los bonistas por la reestructuración de la deuda.

El estudio sostuvo que las "personas humanas" registraron compras netas de moneda extranjera por u$s 778 millones, "básicamente para atesoramiento (u$s 618 millones, tal como se señaló anteriormente), y gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior (unos u$s 110 millones, con caída de 72% interanual, en el marco de cierre de fronteras".

La cantidad de personas que optan por adquirir dólares crece de manera sostenida dado que en abril la cifra había sido de 1.200.000, mientras que en mayo había saltado a 2.400.000. El monto adquirido también mostró un aumento ya que en mayo la compra neta de divisas de los individuos había sido de u$s 534 millones.