Críticas desde la industria del conocimiento

Luego de que el Senado promulgara la Ley de Teletrabajo, resistida por el gran parte del sector privado, el presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) se pronunció en contra del panorama local para la promoción de la industria del conocimiento. Sergio Candelo, titular de la entidad, aseguró en Linkedin que el contexto actual funde a las Pymes y hace que las firmas analicen irse del país.

En su perfil de Linkedin, Sergio Candelo aseguró que como resultado de la coyuntura actual y de la tarea legislativa, el mensaje es claro: hay que montar una compañía en el exterior, ya que hay falta de incentivos en el país. Además, resaltó que la más perjudicada es la “Pyme que solo vende en el mercado interno”. Y aseguró: “La dejás sin gente, en definitiva, la fundís”.

En el mismo sentido, Luis Galeazzi, presidente de ArgenCon, la cámara que reúne a las empresas del Conocimiento, afirmó que la Ley de Teletrabajo tiene “artículos impracticables” y “se redactó sin conocimiento de cómo funciona el home office”.

“Sólo derivará en litigios, cuando nuestra indusrtia no tiene un sólo juicio laboral por teleteletrabajo. El efecto final no lo sabemos. Pero no va a ayudar y puede haber empresas que ante la complicación de enfrentar una contingencia laboral lo va a restringir”, agregó.