Javier García: "Riquelme es mi amigo, pero vengo a Boca a trabajar y hacer lo mejor"

El arquero Javier García, que hoy se convirtió en el primer refuerzo de Boca, reconoció que Juan Román Riquelme es su "amigo", pero que "no por eso" llegó al equipo 'xeneize', sino que lo suyo "es trabajo y para hacer lo mejor posible", para contrarrestar versiones de sacar ventaja de la amistad con el vicepresidente segundo de Boca.

"Román (Riquelme) es mi amigo y no es noticia. Lo mío es trabajo, yo vengo a hacer lo mejor posible acá. Román no va a hacer nada malo para Boca", adujo García en declaraciones para TNT Sports.

"Esperé el momento, se dio la posibilidad, saben que alguno de los dos arqueros (Esteban Andrada o Agustín Rossi) se puede llegar a ir y si se quedan, no van a tener problema conmigo porque vengo a lucharla desde donde me toque, como tercer o cuarto arquero", expuso el guardavalla, de 33 años.

Prosiguió dando detalles sobre la amistad con el encargado de fútbol boquense y de su relación con el director técnico Miguel Angel Russo.

"Antes decían que Román no tenía amigos y ahora que trae algunos refuerzos para el equipo, dicen que es un club de amigos. ¿En qué quedamos? Román me deseó mucha suerte, que trabaje duro y que disfrute", alegó 'Javi'.

"Con Miguel ya compartí plantel en 2007, me llevó al Mundial de Clubes con Milan. Pasamos un buen momento. Nos conocíamos, hablamos cinco minutos, me dijo unas palabras, no había mucho que remarcar", señaló sobre el reencuentro con el entrenador.

Luego, manifestó su reconocimiento a Tigre y Racing, clubes donde se desempeñó tras alejarse en 2011 del equipo 'auriazul', de donde surgió, y resaltó lo que para él significa Boca.

" Le estoy eternamente agradecido a Racing y a Tigre, donde integré muy buenos planteles, pero Boca tiene un gusto aparte", manifestó.

"La verdad que las sensaciones son muy lindas, muy buenas. Por eso tomé la decisión de estar acá en Boca, porque es el lugar en el que quiero estar", remarcó García para intentar poner fin a las controversias suscitadas.