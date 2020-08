La ex pareja de Ángel "Pato" Cabrera rompió el silencio: “Decía que yo era de él o de nadie”

Luego de que la jueza Mónica Traballini ordenara la detención y captura internacional del golfista Ángel "Pato" Cabrera, acusado violación de las restricciones impuestas en una causa de violencia de género, su expareja, Cecilia Torres Mana decidió romper el silencio y brindó detalles de cómo era su relación con el deportista, al que conoció durante la época en la que ella estudiaba abogacía en Córdoba

Torres Mana detalló en una entrevista que ofreció a un medio de prensa de Córdoba que no sólo ella fue víctima de maltratos y amenazas sino que también su núcleo familiar. También explicó que en reiteradas ocasiones, cuando el deportista se encontraba de viaje, debía contestar videollamadas y mostrarle dónde estaba y con quién estaba. La denunciante informó en la entrevista que concedió que padeció maltrato físico y psicológico entre el 2017 y el 2020.

"Me preguntaban en la Justicia por qué no me alejaba de él. Porque me amenazaba a mí y a mi familia. No podía separarme. Y cuando estuve separada me amenazó y temí por la vida de mis familiares. Decía que yo era de él o de nadie. No había forma de sacármelo de encima. La Justicia no entendía y me preguntaban por qué seguía. Él es una persona que rompe todos los límites y la vida de mi familia corría peligro” señaló.

"Me hacía videollamadas y tenía que mostrarle con quién estaba y dónde estaba", aseguró Torres Mana al referirse a la actitud del deportista, que estuvo disputando un torneo en Estados Unidos en los últimos días, y que tiene dos juicios en su contra por violencia de género que se remontan a 2016.

“Cuando él viajaba, yo estaba en mi casa, y cuando volvía, iba a la suya. Vivía amenazándome, me perseguía, porque él tenía en mente que yo podía estar con alguien más. Me prohibió ver a mi hermano Cristian y desde que conoció a mi familia fue terrible, porque no me dejaba ir a verlos. No podía ver a mi mamá que se estaba muriendo de cáncer, porque decía que podía conocer a otra persona”, añadió sobre el golfista campeón del US Open 2007 y el Masters de Augusta 2009.

También contó que él estuvo cerca de atropellarla con su vehículo y que la amenazó con una cuchilla. “Cuando en la tele salía algo de violencia familiar, me insultaba a mí y también a las mujeres. Decía que era culpa nuestra”, detalló sobre las noticias sobre femicidios o los casos de violencia de género que se replican en los medios. Si bien estuvo separada durante un período, Cecilia aseguró que volvió por las amenazas que recibió y el temor de que le haga algo a sus hijos (de 12 y 18 años). En ese proceso, Cabrera “muchas veces me repitió que era de él o no era de nadie”.

Destacó que tenía un control total sobre sus movimientos: “Si estaba con sus amigos en una reunión, yo debía estar en el dormitorio, sin conexión a Internet. Él tiene una vida muy turbia, por la gente y los gustos con los que se maneja. Me obligaba a aceptar sus otras relaciones”, aseguró en esa nota con el medio cordobés. Al mismo tiempo, advirtió que era vigilada por “un matón” que se apostaba en la puerta del domicilio e informaba todos sus movimientos.

Si bien la causa se viene tramitando desde hace cuatro años, el caso vuelve a la palestra ya que se generó una orden de detención desde la fiscalía de Violencia de Género tras un allanamiento en el domicilio del golfista que permitió constatar que no se encontraba en el lugar. Mientras tanto, en sus redes sociales mostraba que estaba jugando el Bridgestone Senior Players en Akron, estado de Ohio, en los Estados Unidos.

En este marco, la fiscal Laura Battistelli no pudo notificarlo del comienzo de uno de los dos juicios en su contra. “Frente a esto, la Fiscalía pedirá que se presente al juicio en condición de detenido”, informó la autoridad judicial según el medio Cadena 3.