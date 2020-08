VIDEO.- En Boca se cortó la conferencia por Zoom y explotaron las redes: ¿no pagó el servicio?

En tiempos de cuarentena los clubes de fútbol tampoco pueden ofrecer conferencias de prensa como las habituales. Por eso este mediodía Boca presentó sus trabajos para el segundo semestre de 2020 con la presencia de su entrenador Miguel Ángel Russo, quien habló por primera vez con los periodistas, mediante la aplicación Zoom.

Esta plataforma ofrece un servicio gratuito de 45 minutos. Las personas o empresas que deseen estar más tiempo en contacto deben pagar el servicio extra de 10 dólares mensuales. Y existen otros pagos premium.

Pero Boca, al parecer, no se enteró o no quiso desembolsar ese dinero. Y, por eso, cuando el entrenador llevaba 44:50 minutos al aire una voz en off lo interrumpió: "Disculpen las molestias, en breve continuamos". De inmediato las redes sociales se poblaron de cargadas y burlas.

Antes de que se interrumpa el servicio el DT pudo hablar de algunos temas. "Tenemos como fecha (para volver a jugar, ante Libertad en Paraguay) el 17 de septiembre, estoy contento con el trabajo y la semana próxima empezaremos a intensificar. El apuro por llegar al ciento por ciento no existe. Pensamos en el día a día y no en esa fecha arrancaremos en desventaja", señaló sobre su debut en la Libertadores.

"Estamos hablando de la salud y de una pandemia, no tiene forma de poder ser contrarrestrada aún. Hay un montón de situaciones y todo lo que enfrentemos es algo nuevo con la salud física y mental como prioridad", agregó.

Consultado sobre la posibilidad de no jugar en la cancha de Boca por si no se autoriza el protocolo para que los equipos del exterior se queden solo 48 horas en Argentina, como pide la Conmebol, el DT boquense indicó que "creo que es la Bombonera y después iremos día a día, y se evaluarán otras alternativas. Pero ojalá no tengamos contratiempos a nivel de salud en Buenos Aires y poder jugar en la Bombonera. Esa es la idea".

En cuanto a una posible venta del arquero Esteban Andrada, dijo que "nadie me comunicó que puede emigrar. Estamos en una fecha difícil y es arquero de la selección y de Boca. Él sabe lo que necesitamos y apostamos a que se quede".