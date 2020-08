Ulises Jaitt: a un año y medio de la muerte de Natacha, no tiene dudas: “La mataron”

Son días difíciles los que vive Ulises Jaitt (34), el hermano menor de Natacha, quien días atrás hubiera cumplido 43 años y de quien mañana se cumple un año y medio de su fallecimiento, algo de lo que no tiene dudas: “La mataron”. Para el periodista de espectáculos, su muerte fue “un vuelto” por haberse animado a denunciar los casos de pedofilia que escandalizaron al país desde la mesa de Mirtha Legrand.

Aunque entró a los medios a partir de algunos hechos mediáticos vinculados a su hermana, con el tiempo Ulises logró forjar un camino profesional paralelo en el que, amparado en su sello particular, se consolida como referente radial del mundo del espectáculo.

Gracias a Alejandro Fantino conoció en 2014 a Flavio Azzaro, quien lo convocó para sumarse a “Identidad Racinguista”, un envío dedicado a la cobertura de las noticias de la Academia, y quien al año siguiente lo sumó a su programa en Radio Latina como columnista de la farándula. Desde ese espacio, comenzó a perfilar su impronta, bien sazonada, que lo llevó a tener, desde 2016 y hasta la actualidad, un programa propio.

Desde “El Show del Espectáculo” (lunes a viernes de 10 a 13 por AM 1300), en el que gracias a su lengua picante consigue explosivas declaraciones de invitados de primera línea, Ulises marca muchas veces la agenda. A la par del dial, comenzó a dar sus primeros pasos en la televisión como panelista de Pilar Smith en “Me gusta la tarde”, en Canal 26, un formato en el que le gustaría seguir incursionando.

Pero llegó la pandemia. “La cuarentena me mató porque pararon la programación de la radio y por reducción de personal por el COVID dejamos de ir al canal. Así que fue algo bravísimo para mí”, dice, en diálogo con EL DIA.

De la adversidad aprendió que sólo hay que quedarse con lo positivo y así tomó este parate involuntario. “Aproveché para hacer cosas en la casa que si no fuera por la cuarentena no hubiera hecho, o para compartir más momentos con mi familia y mi perro (Jake), algo que estoy disfrutando muchísimo también. Gracias a Dios no paso ninguna necesidad pero estoy esperando que pase esto lo más rápido posible”, ansía.

Está orgulloso de saber que su programa radial suma cada día más reconocimiento. “Que tanto en portales como en la tele levanten mis notas, porque significa que el laburo que yo hacía servía, y eso te da felicidad. Obviamente que lo extraño. No veo la hora de volver a la radio”, admite.

Ulises, que aprendió de la número uno, es uno de los que mejor sabe jugar al juego mediático en un medio que, dice, ya no es lo que supo ser.

“En la farándula se están perdiendo los límites. Veo que en el trato, a la hora de contar una noticia, no hay respeto por nada. No pueden obligarte a contar lo que vos no querés hacer público. Hay un límite que se está perdiendo”, analiza y pone como ejemplo a Yanina Latorre, quien, en el programa en el que participa, “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece), contó a boca de jarro cuáles serían las preferencias sexuales de Karina Jelinek, algo que la propia modelo no había elegido hacer público. “Vos no podés salir a hablar de la sexualidad de la gente, o de enfermedades, si vos no tenés su consentimiento, me parece espantoso”, manifiesta Ulises que con la rubia panelista mantiene un encono especial por el recordado escándalo mediático que involucró a su marido, Diego Latorre, con su hermana Natacha.

De Natacha, precisamente, se cumple mañana un año y medio de su muerte, el 23 de febrero de 2019, a los 41 años, en un salón de fiestas en Benavídez. Según trascendió en aquel entonces, en un momento de la noche, la conductora y modelo sufrió una “insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón” y una “falla multiorgánica” que derivó en su muerte, según los resultados de la autopsia.

Las pericias toxicológicas confirmaron que Jaitt había consumido cocaína y alcohol antes de morir y no detectaron la presencia de algún veneno. Sin embargo, su familia siempre sospechó que podía haber sido un homicidio y, de hecho, días después del fallecimiento, Antonella Olivera, la hija mayor de Natacha, se presentó como particular damnificada en la causa que investiga la muerte, bajo la representación de Alejandro Cipolla.

-Mañana se cumple un año y medio de la muerte de Natacha. ¿Cómo estás vos?

-Acá se la extraña día a día, no hay día que no la nombremos. Todos soñamos con ella, está muy presente con nosotros y lo va a estar siempre. Es algo totalmente tremendo lo que pasó y es una tristeza absoluta en la familia. Y no hay palabras para explicar lo que se siente cuando una persona tan amada por nosotros deja de estar. Muy doloroso.

-Desde lo legal, ¿cómo está la causa? ¿Pudieron finalmente acceder a la tablet?

-La tablet la desbloquearon en marzo, después de un año, donde se hicieron los pelotudos. Una corrupción total. Nos habían inventado que había que mandarla a Brasil, que salía 25 mil dólares. Después veo que en la causa (Fernando) Báez Sosa habían desbloqueado los celulares de los rugbiers a la semana (del asesinato) y ellos tenían el mismo sistema operativo que la tablet de mi hermana. Entonces, hicimos una presentación y no les quedó otra que desbloquearla. Pero si yo no veo eso, y no hago la presentación, no la desbloquean. Ralentizaron todo lo que pudieron la causa. Cuando no querés investigar, cuando la querés cajonear, pasa esto. Una injusticia tremenda. Y producto del COVID todo se retrasó y ahora estamos esperando que nos llamen para ver si encuentran alguna información que esté relacionada a la muerte.

-Vos que fuiste quizás la persona que más la conoció, ¿qué creés que le pasó?

-Yo pienso que la mataron, que le pusieron algo en la bebida, ya que hablé con un médico forense de México y me dijo que cuando la cocaína aparece en el estómago es porque fue ingerida oralmente, entonces ahí me cierra todo. Lamentablemente, ella había consumido por nariz, que aparece en el pulmón, y si apareció en el estómago, es porque alguien se lo puso en la bebida. Entonces, la mezcla le produjo la muerte. Esa es mi teoría, avalada por un forense internacional.

-Si pudieras volver el tiempo atrás, y viendo cómo devinieron todos los acontecimientos, ¿le hubieras dado un consejo diferente?

-Si pudiera volver el tiempo atrás, la hubiese llamado para alertarla, para decirle que el lugar a donde iba era la boca del lobo. Pero nunca me imaginé que iba a ir, yo no sabía, no estaba al tanto. Entonces, obviamente que si pudiera, la hubiera detenido. Yo el consejo que le di, en su momento, fue que no se meta más con los temas delicados de la pedofilia, pero no me hizo caso. Siguió, siguió y siguió. Y para mí lo que le pasó es producto de un vuelto al respecto.

-¿Cómo era Natacha, la persona, detrás del personaje?

-Lo que más me gustaba de Natacha es que era muy humana, si te faltaba algo te lo daba ella, muy de compartir todo. Era una persona muy generosa, de incluirte en todos sus proyectos, planes. Te daba hasta lo que no tenía para verte bien. Tenía un corazón gigante y eso es lo que más me gustaba.

-¿Cuál fue la mayor enseñanza que te dejó Natacha?

-Ella me enseñó a ser humilde, solidario, porque eran características que la describían a ella. A preocuparse por los amigos, a siempre dar una mano, a pelear por los que menos tienen. Ella era así. Me enseñó mucho de los medios, también, porque yo conocí todo esto gracias a ella.

-Desde su muerte, te hiciste cargo de su hijo más chico, Valentino. ¿Cómo está el nene y cómo ha cambiado tu vida desde entonces?

-Valentino está muy bien. Obviamente que me cambió la vida porque soy el único responsable, entonces tengo que estar al tanto de que no le falte nada, de cubrir todas sus necesidades. Estoy muy orgulloso de cumplir ese rol y solucionarle todos los problemas que puedan surgir. Me cambió la vida porque la prioridad es él. Todo lleva su tiempo pero es lo que me tocó.

-Habiendo asumido semejante responsabilidad, ¿cómo te proyectás a futuro desde lo familiar?

-Me gustaría formar una familia y que se de cuando tenga que ser. Después cuando sea grande él hará su vida. No estoy en pareja ahora. El amor llega cuando tiene que llegar. Pero la persona que yo conozca tiene que saber que yo vengo con él. Es así.

