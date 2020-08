Escándalo: Viviana Canosa fue imputada por "ejercicio ilegal de la medicina" y aseguró que demandará a Lanata

Viviana Canosa fue imputada por "ejercicio ilegal de la medicina" por tomar dióxido de cloro en vivo en su programa "Nada Personal", que se emite por Canal Nueve, y la conductora aseguró que demandará a cuatro periodistas, entre ellos, Jorge Lanata.

La causa contra Canosa la impulsó el diputado del Frente de Todos, Mariano Mansilla, "por atentar contra la salud pública". Canosa, anoche, lanzó al respecto: “No les tengo miedo porque a mí me banca la gente, a ustedes los putean. Esa es la diferencia entre usted y yo diputado”.

Por otro lado, su abogado Juan Manual Dragani contó: "Hay cuatro periodistas a los que vamos a iniciar demandas civiles. Fueron estos periodistas los que de manera pública generaron todo esto".

Según el letrado, "Jorge Lanata tergiversa los dichos de Viviana diciendo que ella recomendó el dióxido de cloro para la cura del Covid-19, al instante se desdice, pero eso generó un daño a Viviana". Y agregó: "La mortificó muchísimo y no pudo dormir en todo el fin de semana".

Por último, el letrado apuntó a una intencionalidad del diputado que radicó la denuncia: "Por ahí quería tener algún tipo de acceso a los medios, no sé qué lo movilizó. Pero todas las conductas son cuestionables o no porque están cargadas de subjetivismo pero hay una distancia a que eso sea un delito. No tengo dudas de que hay una animosidad contra Viviana", cerró.