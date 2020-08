Los trabajadores petroleros preparan un paro por 24 horas

El titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, ratificó el paro de 24 horas de este jueves en demanda de la aplicación de la revisión salarial de la paritaria 2019 y la discusión de la de este año, pero aceptó la convocatoria empresaria al diálogo. Pereyra advirtió en un comunicado de prensa que “los trabajadores no tolerarán más atropellos e irán al paro total en defensa de sus derechos si los empresarios no aplican esa revisión salarial y no convocan a la paritaria 2020”.