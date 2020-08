Antonópulos: “Estoy aprendiendo a convivir con la incertidumbre”

“Tiene los ingredientes que siempre elige el público sexo, celos y crimen”. Así explica Mónica Antonópulos el sorpresivo suceso de “Arrebato”, el policial dirigido por Sandra Gugliotta que alcanzó los 120.000 espectadores en su estreno en la TV Pública y continúa su éxito en la plataforma Cont.ar.

“Arrebato”, un policial con marcas de cine de autor que, en manos de una directora mujer, ofrece otra mirada sobre las intrigas y los misterios de la pasión y la sexualidad, se produjo hace ya un lustro, y sin embargo en su primera función en la pantalla de la TV Pública fue abrazada por la audiencia, que ahora podrá reencontrarla en Cont.ar, la plataforma pública y gratuita de los contenidos audiovisuales del Estado argentino donde, además de películas y series, se encuentran los diversos contenidos de Encuentro, Paka Paka y DeporTV, y también algunos eventos por streaming.

La cinta de Gugliotta es un policial clásico atravesado por una fuerte carga sexual que cuenta la historia de un escritor, Luis Vega (Echarri), un hombre que se ve sumergido en un juego de espejos y se enfrenta a los demonios que encierra su propia pareja, encarnada en su bella y enigmática esposa, Carla (Antonópulos).

“Creo que es una película con los condimentos clásicos y bien logrados del género suspenso. Y los ingredientes que siempre elige el público sexo, celos y crimen”, ofrece como explicación del éxito “tardío” de la película Antonópulos, en diálogo con EL DIA.

Para la intérprete de “La Leona” y “Muerte en Buenos Aires”, sin embargo, ese éxito no se trata tanto de que los temas de la película (los celos enfermizos, el amor tóxico) se hayan transformado en tema de debate profundo en los últimos años: “La película es la misma... pero creo que el espectador está más disponible para el cine nacional, y creo que algo colateral de el efecto pandemia permite esto”, afirma la actriz que sabe de lo que habla: en medio de la cuarentena estrenó, con gran suceso, “El encanto”, cinta que protagoniza junto a Ezequiel Tronconi.

Un efecto colateral positivo, en una pandemia que arrasa con todo, incluido con la industria audiovisual: de hecho, “Separadas”, la única ficción nacional al aire pre-pandemia, se vio cercenada en medio de la crisis que frenó todos los rodajes, aunque Antonópulos dice que la cuestión es un poco más compleja que eso.

“No creo que sea la pandemia quien liquidó a ‘Separadas’, ni tampoco que sea el único responsable de una crisis que es preexistente”, lanza, mientras que imagina que hacia el futuro “se buscarán otros tipos de relatos, también escenarios para filmar, la posibilidad de nuevos países para las plataformas existentes, streaming. El consumo audiovisual está en su máximo nivel de demanda. Los atracones de series requieren de maquinarias que no paren de producir. Supongo que esa es una realidad mundial y en todo caso como país se deberá invertir en una verdadera industria y en las condiciones para ser competentes”.

“Pero hoy es impensado verlo así”, dice, sin embargo, “porque quedamos expuestos, no se invierte en cultura. La crisis audiovisual no es por la pandemia , viene de antes. Antes de esto una sola novela teníamos, el resto eran latas, las películas nacionales se sostenían una semana en cartel, mientras que en otros países eran aceptadas y premiadas, la demanda del teatro off llegó a la calle Corrientes y a un público más comercial... Tenemos las aptitudes en todas las áreas, lo que no hay es inversión que permita la profesionalización entre otros puntos”.

La pandemia también provoca un sismo interior, sobre todo para los actores, cuya actividad se encuentra detenida, en pausa. Para lidiar con la situación, dice Antonópulos, “no hay un modo”. Y explica que está “Aprendiendo a convivir y aceptar la incertidumbre, revalorizando lo cotidiano, revisando prioridades, vínculos. Creo que esto es algo que viene a enseñarnos. A veces es con dolor que aprendemos”.