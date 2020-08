"Karen", el nuevo centro de atención de las burlas de internet

El nombre "Karen" es usado en las redes sociales en tono satírico-peyorativo para identificar a una persona de ciertas características y conductas que, con frecuencia, son consideradas impertinentes, insolentes, vinculadas a una falsa noción de superioridad o cargadas de equívocos. Empezó en Estados Unidos, pero ahora también está siendo utilizados por algunos usuarios hispanohablantes.

Pero, ¿de dónde surgió? Al parecer, uno de los orígenes del uso peyorativo de “Karen” se dio en la red social Reddit, cuando un usuario difundió burlas e insultos contra su ex esposa, y luego otro usuario, de solo 17 años, retomó todo ello y creó un grupo especial dedicado a compilar y describir conductas de ominosas “Karens”.

This year I went with the scariest Halloween costume of them all: a Karen. “can I speak to your manager?” pic.twitter.com/BShLaTIEth

De acuerdo al portal Vox, usualmente se le llama “Karen” a una mujer de entre 30 y 40 años, con varios hijos, antivacunas y con una pretensión de superioridad y afán de control. El sitio de Yahoo, en tanto, agrega que una "Karen" con frecuencia tiene un estilo de pelo particular que es corto por atrás y largo al frente.

Una "Karen", explican, puede ser una mujer que maltrata a trabajadores, o que cree que la tierra es plana y que no se debe vacunar a los niños y que, cuando algo no le agrada o se pliega a su deseo, exige “hablar con el gerente” incluso por cuestiones de poca relevancia.

Durante la pandemia de COVID-19 , el término se usó para describir a las mujeres que maltrataban a los trabajadores de la salud asiático-estadounidenses debido a los orígenes del virus en China, [aquellas que atesoraban suministros esenciales como papel higiénico y las que vigilaban el comportamiento de otros para hacer cumplir cuarentena.

El uso del término, informaron, aumentó de 100,000 menciones en las redes sociales en enero de 2020 a 2,7 millones en mayo de 2020.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm