Otra vez usuarios denuncian problemas con el home banking del Banco Provincia

La realización de operaciones a través de los sistemas se home banking se volvió a complicar en la jornada de hoy y una vez más los clientes de las entidades pusieron el grito en el cielo y dieron cuenta del problema. Como se informó ayer, los inconvenientes con los sistemas bancarios se presentan a raíz de la saturación en el marco de una gran cantidad operaciones relacionadas con la compra de dólares.

Por caso, esta mañana un platense que es cliente del Banco Provincia afirmó que "intenté realizar un pago de servicios a través del servicio de internet y no pude". "El sistema sigue sin funcionar", resaltó luego de que ayer también intentara sin éxito poder realizar los pagos de los servicios. "Esto es un desastre, te controlan hasta debajo de la cama y después no podés usar el servicio", agregó.

Narda, vecina de La Plata, sostuvo que "es imposible la página de internet del Banco Provincia", mientras que Marisa destalló que "va otro día sin funcionar el home banking del Banco Provincia". La mujer calificó la situación como "de terror".

En tanto que en Twitter los reclamos eran reproducidos en cantidad por los usuarios. "Otra vez homebankng caído..." escribió Ruso EDLP. Asimismo, María Laura posteó "cuándo va a volver a funcionar el homebanking". Por su parte, juanto tuiteó "@BPResponde #HomeBanking no funciona Otra vez????????". En la misma línea, el usuario @ArgASeba preguntó "Otra vez los homebanking caídos????. A su vez, una usuaria dijo que es "imposible operar por #HomeBanking en esta país los primeros días del mes , todos un desastre, la pesadilla el de @bancoprovincia".

Imposible operar por #HomeBanking en esta Pais los primeros dias del mes , todos un desastre, la pesadilla el de @bancoprovincia — Majo (@Majobati) August 4, 2020

En este marco había preocupación por lo que pudiera suceder en la jornada tras el hartazgo que generó ayer en los usuarios las fallas de los sistemas por internet no sólo del Banco Provincia sino también de otras entidades.

"En el caso de Banco Provincia estamos trabajando para resolver estos inconvenientes, en gran medida ocasionados por la convergencia de gran cantidad de operaciones. Estimamos que después de las 15 hs la Banca Internet va a operar con mayor normalidad", aclararon ayer desde el Provincia.

Según hicieron trascender fuentes financieras al diario La Nación, se han registrado fallas temporales por una alta demanda de compradores de dólares, como en cada primer día hábil del mes, por la renovación del cupo mensual de U$S 200.

Ayer también se registraron largas filas en los bancos en el marco de las fechas de cobros y otros trámites por los que concurren los usuarios, lo que se sumó al calvario por el mal funcionamiento de las bancas online y al mismo tiempo preocupa entre las autoridades sanitarias debido a la aglomeración de personas en el marco de la pandemia.

Problemas con un cajero

María, una jubilada domiciliada en la zona del Hospital San Juan de Dios de La Plata, denunció que el único cajero automático del barrio, emplazado en 27 entre 70 y 71, "está desarmado y no funciona". Por este inconveniente la mujer contó que "no tengo plata para tomar un taxi o remís para ir al centro y el transporte público no lo podemos usar porque es para trabajadores esenciales".