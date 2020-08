El nuevo sistema para viajar en tren arrancó con poco más de 680 reservas

Los pasajeros del tren Roca en La Plata comenzaron a viajar desde ayer con la modalidad de la reserva de turnos que dispuso Trenes Argentinos en el marco de las medidas para evitar tanto la aglomeración de personas como la propagación del virus COVID-19.

En total se hicieron más de 680 reservas entre los usuarios que suben a las formaciones entre la estación de 1 y 44 y el resto de las estaciones locales de Tolosa a Villa Elisa, según informaron fuentes de Trenes Argentinos.

En la Estación de Trenes de 1 y 44 la mayoría de los pasajeros se mostró informada con respecto a la medida y realizaron los pasos correspondientes para arrancar la semana viajando sin sobresaltos, en tanto que otros que no conocían las nuevas condiciones o tuvieron algún inconveniente con el dispositivo móvil, sufrieron algunos percances.

De acuerdo con los testimonios de los usuarios, entre los que no habían hecho las reservas algunos pudieron viajar a partir de cierta flexibilidad en los controles y otros que directamente no pudieron hacer nada y directamente no les fue permitido acceder a los andenes.

Cabe recordar que la medida alcanza a los trabajadores esenciales, los únicos que tienen permitido desplazarse en el transporte público, y rige en la franja horaria de 6 a 10 de la mañana, es decir, en el denominado horario pico. Y es necesario solicitar el turno a través de la aplicación “Reservá tu tren” o bien por las web www.argentina.gob.ar/reservatutreno https://autorizaciones.sofse.gob.ar/, la página de Trenes Argentinos o el Call Center 0-800-222-8736 (TREN).

“Queremos evitar las aglomeraciones para garantizar el servicio y respetar el distanciamiento”

El histórico edificio ferroviario de 1 y 44 amaneció ayer, al igual que en los días anteriores, con cartelería informativa de la nueva medida. Según señalaron desde la ventanilla de atención al usuario de la estación local, el turno puede reservarse cada tres días.

“Sabía pero se me quedó sin batería el teléfono. Voy a recargar el celular y volver. La reserva ya la tengo pero me quedé sin teléfono. Si estuviera en Buenos Aires me quedo varado ahí. Me parece muy bien porque hay gente que está viajando mucho. Yo trabajo en un hospital y veo que viaja mucha gente por pasear”, contó un pasajero que se identificó como Diego.

“No me enteré nada. Pero como soy jubilado no tuve problemas. Ahora voy a preguntar. La medida para evitar el amontonamiento de gente está muy bien”, expresó José, otro usuario de la línea Roca.

“No miro tele, no escucho radio. Cero información. No sabía nada y me la encuentro acá. La medida me parece muy bien si es para evitar que se expanda el virus, aunque ahora se viaja más tranquilo”, expresó Agustina.

Según se informó en fuentes oficiales, los pasajeros que toman el tren en 1 y 44 hicieron ayer 477 reservas; en Villa Elisa 68; en City Bell, 52; en Gonnet, 38; en Tolosa 33; y en Ringuelet 13.

En total, en La Plata se registraron 681 reservas hasta las primeras horas de la tarde del lunes, lo que marca la reducción notable en el flujo de pasajeros de este transporte público.

CóDIGO QR

Según autoridades de Trenes Argentinos, se trata de un sistema que ya fue implementado con buenos resultados en las líneas Sarmiento, San Martín y Mitre. A través del turno, se obtiene un código QR. En La Plata, tal como ocurrió en experiencias previas, el control del código estuvo a cargo de personal ferroviario bajo supervisión de un jefe del área afectada a esa tarea y de efectivos policiales.

Solamente podrán avanzar en la reserva y posterior utilización del servicio, las personas que además de estar habilitadas para ir a trabajar, estén considerados como trabajadores y trabajadoras esenciales.

Se aclaró que para desarrollar un mejor control se logró una interconexión entre la herramienta de reserva y los permisos de circulación.

“La línea Roca es la que más flujo de personas transporta en la región del AMBA y con esta herramienta buscamos evitar las aglomeraciones para garantizar que nuestros pasajeros y pasajeras puedan trasladarse respetando el distanciamiento social”, señaló el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.

En caso de que la formación en la que se necesite viajar no esté habilitada porque ya se encuentra totalmente llena, el sistema ofrecerá de forma automática los trenes anteriores y posteriores para que las personas puedan realizar el mismo trayecto en un horario similar.