Moria se peleó con todos en el Cantando y no faltaron los memes

Una pelea entre Moria Casán y Laurita Fernández, que involucró indirectamente también a Nacha Guevara provocó una reacción masiva en las redes sociales, que explotaron mediante una innumerable cantidad de memes.

Moria estaba puntuando a Adabel Guerrero, y se entretuvo hablando de su compañera de jurado Nacha Guevara. Mora se extendió más de la cuenta y el conductor Ángel de Brito intervino para cortarla de algún modo. Moria, obviamente, fue más allá.

“Soy la bastonera, puedo interrumpir. A propósito, estoy viendo que la señorita co-conductora hoy es un pulpo, quiero que hables más vos querido”, respondió Moria, filosa. Lejos de entrar en la polémica, Fernández agregó: “A mí me gustaría que des la devolución, Moria”.

Pero la jugardo la siguió: “Vos estás para coconducir y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante. Así que, tranquila. Dejalo hablar un poco al conductor, mi amor”, dijo y se paró delante.

“Acá me dicen que hay que hacer todo rápido porque tienen que entrar las cuatro parejas para la dinámica, por el COVID, por la nueva vida, por la nueva era... Yo firmé acá y lo hice venir a César Carozza para no ser jurado. Porque yo jurado fui diez años y no quiero tener el culo en forma de silla para dar devoluciones a gente que algunos conozco y otros no, pero merecen mi respeto. Porque a mí me pagan para puntuar al cuatro de copas y al As de espada. Yo podía frenarlos a ustedes y a quien quiera. Así me prometieron a mí: ‘Moria tiene plano libre’. El plano libre no es ser jurado como el que está acá -dijo señalando a sus compañeros-. Si quiero puedo dar devoluciones y puedo decirle a la señorita coconductora, que es un pulpito, y te puedo decir a vos -señalando a de Brito- que hables más”, indicó Moria.

“Si no se me respeta, me voy mi amor. No tengo nada ni contra vos ni contra nadie. Pero no me interesa poner mi culo ahí para dale devoluciones a ustedes y que me estén corriendo. Si no viene el noticiero, viene el COVID, y si no viene el COVID....No, no es así la vida” sentenció sin pelos en la lengua.