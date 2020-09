Murió el DJ Erick Morillo, creador de la recordada canción de la película Madagascar

A cualquier persona que se le nombre la película animada "Madagascar" se le viene inmediatamente a la cabeza la canción “I Like to Move It”, que en Latinoamérica fue traducida como "Quiero mocer el bote". El autor de la misma fue el DJ Erick Morillo, quien en las últimas horas falleció por circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

De doble nacionalidad estadounidense-colombiana, el músico murió hoy a sus 48 años en Miami. Su cuerpo fue encontrado por agentes policiales. después de que agentes recibieran una llamada al 911 a las 10:42 de la mañana desde su departamento en 5660 La Gorce Drive. Aún se desconoce qué sucedió.

Conocido por su trabajo en la música house, Morillo produjo su mayor éxito en los 90 con la pista de electrodance “I Like to Move It”, que lanzó bajo el nombre artístico Reel 2 Real. Fue tres veces ganador del “Mejor DJ de House” de los Premios DJ y tres veces ganador del “Mejor DJ internacional”.

La noticia de su muerte llega apenas unas semanas después de que el músico fuera arrestado en Miami por cargos de agresión sexual en un episodio presuntamente ocurrido en diciembre de 2019.

Su u víctima, en la denucnia, afirmó que fueron juntos a su casa después de trabajar como DJ en una fiesta privada en Star Island, pero que ella rechazó sus insinuaciones sexuales. Tras eso, la mujer declaró que, despertó en la vivienda del músico desnuda sin su consentimiento.