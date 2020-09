Canosa no afloja contra A. Fernández: "Le quiero decir que Astrología y Estado asuntos separados"

“La cuarentena nos está volviendo locos a todos" dijo Viviana Canosa, quien no viene escapando a las polémicas últimamente en su programa. Y más adelante le habló al presidente Alberto Fernández.

"Le quiero decir al Presidente: Astrología y Estado asuntos separados", disparó Canosa en relación a la anécdota relatada por el primer mandatario en el programa Sobredosis de TV. Según Alberto, Vilma Ibarra (que junto a sus amigas comparte intereses astrológicos), le hizo una carta astral: "Vilma Ibarra me trajo una carta astral y me dijo que yo siempre estoy predestinado a construir sobre las cenizas, parece que es cierto, pero no me asusta".

Y remarcó otra frase que considera desafortunada de la entrevista. "Vi tanto chupa media que me puso nerviosa. Nadie le puede repreguntar cuando dice que el domingo come con gente que quiere, y Kicillof se tendría que enojar con él porque Olivos queda en Provincia".