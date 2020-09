Lo condenaron por violación, salió y cayó de nuevo: “Me arruinó la vida”

“Cuando leí las noticias de los últimos casos supe enseguida que era él. No tuve ninguna duda, porque es muy malo, muy dañino. Le encanta lastimarte, verte llorar, hacerte mal. Disfruta con eso”.

A quien habla la llamaremos María, aunque no es ése su verdadero nombre, para preservarla del miedo que arrastra desde una noche de hace 21 años, cuando un hombre la llevó encañonada hasta el Parque Pereyra Iraola para pegarle, violarla y robarle todo lo que tenía. Es el mismo hombre que el viernes pasado fue detenido de nuevo, esta vez acusado de cometer dos violaciones aberrantes y un intento de abuso denunciados en el último año y medio, todos en Villa Elisa. Fuentes judiciales y policiales lo identificaron oficialmente como Máximo Castro, de 45 años, quien ayer fue indagado por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, se negó a declarar y seguirá preso.

“Estamos muy satisfechos de haberlo sacado de la calle porque es muy peligroso”, reconoció un pesquisa, aunque para las víctimas de antes, para las de ahora y para cualquiera que esté al tanto del derrotero judicial de este sujeto resulte difícil entender qué hacía libre.

Es que por el ataque de María y varios más -recordó ella que en el juicio que se hizo en los tribunales de Quilmes, en 2001, “éramos por lo menos seis chicas”-, Castro fue condenado a la pena de 25 años de reclusión perpetua.

En 2009 volvió a ser juzgado, pero ya en La Plata por una violación cometida un mes después de la de María, en Tolosa, y lo sentenciaron a 20 años más (ver aparte).

Sin embargo, para 2016 ya estaba libre, porque volvió a caer por un robo calificado y lo excarcelaron en 2018. “Lo soltaron el 28 de agosto (de ese año), el mismo día que fue detenido en 1999”, dijo María.

Cuando sufrió el ataque que le marcó la vida para siempre, ella tenía 21 años. “Al principio pensé que era un asalto, pero no. Todo el tiempo amenazó con matarme y me gatilló en falso con un arma que le había sacado a una chica policía a la que también violó. Me cagó a palos, me lastimó mucho y además me robó muchísimo dinero que justo tenía encima. Me dijo que contara hasta 1.000 y se escapó corriendo hacia unas quintas. Me encontraron varias horas después”.

Cuenta María que el ataque le provocó consecuencias físicas, psicológicas y emocionales que ya son parte de su vida: desde entonces “pude tener parejas, pero no puedo convivir; puedo quedar embarazada, pero los pierdo; y todavía tengo asistencia psicológica” que debió costear por su cuenta.

María tiene ahora 43 años y cuando a principios de 2019 leyó en este diario el relato de una violación ocurrida en Villa Elisa “supe enseguida que era él”, recordó, agregando que, una vez que logró confirmar “que lo habían excarcelado”, se entrevistó con una concejal para transmitirle sus sospechas, “aunque no pasó nada”.

Pidió entonces a la Municipalidad un botón antipánico que le “entregaron enseguida” y del que pudo desentenderse recién en las últimas horas, con la novedad de que Castro estaba preso de nuevo.

Los últimos casos

Fue detenido por policías de la DDI el viernes pasado sospechado de tres abusos sexuales, dos con acceso carnal y robo calificado. Uno de ellos ocurrió en los primeros días de febrero de 2019 y tuvo como víctima a una joven de 25 años que fue atacada cuando salió de su casa muy temprano, antes de las 6 de la mañana, para ir a tomar el tren que la llevara al domicilio donde trabajaba como niñera.

A dos cuadras de su casa la abordó un sujeto que la amenazó con un cuchillo y dijo tener también un arma de fuego, para luego trasladarla hasta un terreno de 419 entre 2 y 3. En ese lugar, al costado de un colegio y a pocos metros de las Torres de Villa Elisa, la violó, la lastimó y le quitó 600 pesos, un celular, una billetera y una mochila.

También la sujetó con los auriculares que ella usaba al momento del ataque y le pegó una trompada en la cara.

“Al principio fue muy difícil la investigación porque empezó como una denuncia de NN, pero se pudo avanzar con mucho trabajo, el aporte de las víctimas y las cámaras de seguridad” de Villa Elisa, dijo una fuente judicial.

El depravado actuó siempre en la misma zona, de modo que los detectives analizaron los videos que los dispositivos de seguridad registraron en los días de los hechos, hasta que lograron observar a un mismo sujeto que rondaba por los alrededores en una bicicleta, hasta que encontraba una víctima a su medida.

Con todas procedía igual: las abordaba amenazándolas con un cuchillo o un arma, las llevaba por la fuerza a un descampado y las sometía con muchísima violencia física. “Dos de los casos son sencillamente aberrantes”, reconoció una fuente judicial, sin entrar en detalles.

Castro fue detenido en un allanamiento que hizo personal de la DDI en Villa Elisa, a pedido de la fiscal Di Lorenzo. En ese lugar secuestraron prendas parar comparar con las de los videos que registraron al depravado y un teléfono celular que pertenecería a una de las víctimas, aunque hay una prueba de oro: material genético para cotejar con el ADN del imputado.

Sin embargo, una inquietante pregunta se impone: ¿Por cuánto tiempo estará preso?