Ardió una comisaría, se jactó de prenderla fuego y quedó libre en menos de una hora

Menos de un mes después de que el frente de una comisaría platense fue atacada a tiros desde una moto, en un incidente que hasta ahora no fue aclarado, otras dos seccionales de la Región resultaron dañadas en las últimas horas. En una -la de Olmos- los autos estacionados recibieron algunos tuercazos sin mayores consecuencias (ver aparte), pero la otra -la Primera de Ensenada- terminó devastada por el incendio que desató un sujeto al prender fuego dos motos que estaban en la dependencia.

“Lo peor es que adentro había gente, este tipo se fue a su casa y celebró lo que había hecho posteándolo en sus redes sociales, fue detenido y ya está libre”, protestó el Secretario de Seguridad y Justicia de esa ciudad, Martín Slobodian.

El gravísimo incidente ocurrió ayer a la mañana en la comisaría que está en el centro de Ensenada, en Cestino y Sidotti, a donde se presentó un joven de 24 años con la intención de radicar una denuncia. Por lo menos eso fue lo que dijo en un primer momento.

“La comisaría era un caos con el cambio de guardia -reconoció una fuente oficial-; el ayudante fue a la oficina del oficial de servicio, dejó solo a este hombre y él aprovechó”.

Según figura en la causa, este sujeto sería quien tiró un encendedor en un tarrito que contenía la nafta que perdía una de dos motos secuestradas en la dependencia, lo que desencadenó un incendio de proporciones acordes al estado en que quedaron los distintos espacios de la comisaría.

Los policías que estaban allí adentro pudieron escapar a tiempo y sin sufrir heridas, para dar aviso enseguida al cuartel de bomberos que funciona a muy pocas cuadras.

Una dotación logró controlar las llamas antes de que causaran más estragos, aunque los daños fueron cuantiosos.

La destrucción de paredes, mobiliario y aberturas se podían ver en los videos y fotos que compartieron algunos policías. Y, como consecuencia de los daños estructurales, se informó que por el tiempo que demande refaccionarlos la dependencia funcionará en el edificio de la Vieja Estación.

Búsqueda y captura

El vándalo escapó corriendo en medio de la confusión que generó su “broma” y aunque en un primer momento todos los esfuerzos se concentraron en controlar y sofocar el siniestro, lo siguiente fue identificar y detener al responsable.

Los investigadores no tardaron en localizar al supuesto autor, sobre todo porque él mismo se jactó de serlo con una publicación que posteó con acceso público en su muro de la red social Facebook.

“Se hacen los piola jajajajaja les predi fuego la comisaria (SIC)”, escribió un rato antes de que personal de la seccional Tercera de Ensenada lo atrapara en su casa de El Dique, se informó.

“Hizo una publicación en Facebook que lo delató. Se jactó de haber prendido fuego la comisaría. Esa información fue detectada a tiempo y se inició un operativo cerrojo para dar con el paradero del sospechoso”, señaló una fuente policial.

Una vez demorado se le comunicó la novedad al fiscal que intervino en la causa por estar en turno, Marcelo Martini, quien dispuso que el muchacho fuera identificado en la causa y puesto en libertad, además de ordenar que los peritos hicieran “un trabajo exhaustivo” en busca de evidencias.

¿Y la confesión virtual? “Entiende el funcionario que es una autoincriminación sin validez”, además de considerar que no hay una prueba concreta de que haya sido el responsable porque “nadie vio el momento en que comenzó el incendio”, explicaron fuentes oficiales.

“Estoy muy enojado”, reconoció Slobodian en diálogo con este diario, “es increíble que un tipo que prende fuego una comisaría y se hace cargo en las redes sociales quede libre en menos de una hora”.

Bajo una de las motos secuestradas había un tarrito porque perdía nafta. Ahí empezó el fuego

Argumentó que el acusado “era el único que estaba al lado de las motos cuando empezó el incendio”, por lo que se declaró “indignado con el fiscal. La imagen que dan algunos funcionarios judiciales es lamentable”, resaltó, “más allá de cualquier argumento legal”.

Los investigadores no descartan que el principal acusado haya estado “borracho o bajo el efecto de alguna sustancia” cuando cometió el ataque. No se sabe tampoco por qué motivo fue a la comisaría y si decidió desatar un incendio “por broma o a modo de venganza por razones que no están claras”.

La causa figura por ahora como una “averiguación de ilícito”, pero una vez que se incorporen los informes periciales que confirmen el incendio intencional podría ser recaratulada como “daños calificados”.

¿Quién pagará el costo de las motos secuestradas, entre otros? “El causante”, dijo un vocero con acceso a la causa, sin dudarlo.

Hace menos de un mes, el 25 de agosto pasado, la comisaría Decimosexta que funciona en 122 entre 81 y 82 fue atacada a tiros desde una moto. Al momento del incidente en el lugar se encontraba un teniente cumpliendo la función de ayudante de guardia, quien escuchó dos detonaciones. En la pared de la fachada de la comisaría quedaron dos orificios de bala y, en la calle, un par de vainas servidas de 9 milímetros.