Zona Roja: amenazada por los "transas" se tuvo que mudar del barrio, pero antes los filmó

Vecinos que integran la Asamblea Barrio El Mondongo y que desde hace tiempo vienen denunciando la venta de drogas y otros delitos en un sector de la denominada Zona Roja, aportaron en las últimas horas un video donde se ve una "transa" , imágenes que, aseguran, "son moneda corriente en calles donde es mentira que las travestis ejerzan la prostitución ya que usan esa pantalla para vender drogas", expresaron.

El video, cabe señalar fue tomado por una vecina que en los últimos días decidió dejar el barrio ante las continuas amenazas y agresiones que ha venido sufriendo de parte de los "transas" y que integran la larga lista de denuncias que han sido expuestas ante la policía por parte de los asambleístas.

"En la imagen se ve claramente que no hay ejercicio de la prostitución, que no hay tabajadoras sexuales como se definen sino gente que está en la calle para vender drogas. Es esa camioneta y otros autos y motos, así todas las noches", señaló un asambleísta que prefirió no dar su nombre así como tampoco el de la vecina que tomó el video.

Como se ha informado, vecinos de la denominada Zona Roja de La Plata vienen pidiendo a las autoridades de Seguridad bonaerense una serie de medidas para trasladarla y frenar los hechos de violencia en esas calles, mayormente vinculados a la venta de estupafacientes que en muchos casos utiliza como vehículo y pantalla el comercio sexual.