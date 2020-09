Después de los piquetes, más tiroteos e incidentes por la interna de la Uocra

En dos incidentes distintos, y con poco más de dos horas de diferencia, nueve personas fueron detenidas ayer a la madrugada en Ensenada acusadas de hacer disparos en un sector del barrio UOM, en el marco de la brutal interna que disputan dos facciones de la UOCRA, y de atacar a los policías que fueron a detener a quienes no cayeron tras el primer operativo de captura.

Fuentes judiciales y policiales vincularon a todos ellos con el sector de Juan Pablo “Pata” Medina - actualmente con prisión domiciliaria y COVID-19 -y la organización de la protesta que clausuró ayer un par de accesos a Ensenada, con el reclamo de “más seguridad” como bandera.

Los investigadores no tienen duda de que esa protesta y el tiroteo, que increíblemente no causó heridos, tuvo los mismos responsables. “Basta con comparar los videos, los autos que usaban, la ropa que vestían y hasta algunos tatuajes”, dijo un jefe policial, aludiendo en particular a uno de los aprehendidos, que en una de sus pantorrillas luce orgulloso el número 1 y el 4 en la otra: “Por la 14, la hinchada de Cambaceres”.

Horas después de la agitada tarde del jueves, cuando familiares y seguidores de “Pata” y de su hijo Cristian “Puli” Medina (a quien esa madrugada le balearon el frente de la casa), se lanzaron a la calle con carteles y publicaciones en redes sociales que hablaban de profusión de “robos y droga”.

Hubo cortes de calle en los accesos desde La Plata, por los caminos Vergara y Rivadavia, con las consecuentes complicaciones en el tránsito y despliegue de policías.

La protesta se levantó bien entrada la noche, pero faltando pocos minutos para que arrancara el viernes, varios llamados que ingresaron por el 911 alertaron que había varias personas haciendo disparos al aire en las calles internas del barrio UOM, de Ensenada. Testigos aportaron que los atacantes se movilizaban en un vehículo Ford Escort de color gris que había fugado en dirección a La Plata, información que sirvió para desplegar un importante operativo cerrojo con móviles del Comando de Patrullas y la Local de esa ciudad.

“Todo se origina por lo mismo: la pelea entre facciones antagónicas de la UOCRA”, insistió un investigador.

La primera captura

Poco antes de la 1 de la mañana, y con la ayuda de las cámaras de monitoreo, los policías localizaron al coche que buscaban y lograron interceptarlo en 122 y 46.

Adentro viajaban cinco hombres que bajaron “de manera agresiva, dos de ellos con armas de fuego”, detalló la misma fuente, en una clara actitud intimidatoria que resultó anulada por la cantidad de uniformados que los rodearon.

En definitiva, los redujeron y desarmaron antes de trasladarlos a la comisaría Tercera de Ensenada (ubicada a pocos metros de donde cayeron), por “atentado, resistencia a la autoridad, abuso de arma e intimidación pública y tenencia y portación de arma de fuego”, señala el reporte oficial. Tienen entre 23 y 48 años y domicilio en Ensenada.

Además del Escort gris (identificado en las filmaciones de la protesta del jueves) les secuestraron dos revólveres de los calibres 32 y 22 largo y 13 vainas servidas.

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo pidió la detención de los 5, que anoche fue confirmada por el juzgado de garantías en turno.

Pero este incidente tuvo un segundo capítulo un par de horas más tarde, ya que justo antes de la interceptación del Escort con sus cinco ocupantes se advirtió que de la escena se desprendió otro coche que estaba con ellos y había sido mencionado por testigos: un Renault Clío gris oscuro que fue avistado en la entrada de un asentamiento, en Güemes y J. V. González.

Allí detuvieron a tres hombres y una mujer que “se volvieron hostiles con los policías que fueron a identificarlos”, dijo un jefe del operativo, “arrojándoles toda clase de elementos contundentes, a ellos y a los móviles, junto con los vecinos”.

Con disparos de escopetas antitumultos pudieron controlar la situación y rodear a los ocupantes del auto, quienes fueron demorados, identificados en la causa que abrió la comisaría Primera de Ensenada y puestos en libertad tras su indagatoria.

Tres mujeres policías resultaron con heridas leves y un móvil dañado por uno de los aprehendidos durante su traslado, se informó.

Medina padre e hijo fueron detenidos en septiembre de 2017, acusados de encabezar una asociación ilícita que extorsionaba empresarios de la construcción en La Plata.

Desde febrero, tienen prisión domiciliaria a la espera del juicio oral.