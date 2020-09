Qué es el linfoma de Hodgkin, la enfermedad diagnosticada a la tenista Carla Suárez

La tenista Carla Suárez, de 32 años, anunció en las últimas horas que recibirá quimioterapia durante seis meses luego de que se le detectara un tipo de cáncer que ataca al sistema linfático, encargado de defender el organismo de infecciones y enfermedades.

Se trata del linfoma de Hodgkin, una patología que tiene un nivel de incidencia de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes en varones y 2,1 casos en mujeres, y que si es tratada a tiempo la mayoría de las veces tiene un pronóstico favorable.

Según los especialistas, esta enfermedad se observa principalmente en personas jóvenes. Es más común en dos grupos de edades: de 15 a 40 años y de 55 años en adelante.

El linfoma de Hodgkin clásico es un tipo particular de tumor del tejido linfático que produce agrandamiento ganglionar. Desde su origen en un ganglio o grupo ganglionar, el linfoma de Hodgkin se disemina a otras regiones ganglionares, pudiendo comprometer otros órganos en etapas avanzadas de la enfermedad.



El tratamiento de quimioterapia convencional (sólo o asociado a radioterapia) permite curar a un porcentaje significativo de pacientes, pero entre el 5 y el 10 por ciento de ellos no responden al tratamiento inicial (pacientes refractarios) y entre un 15 y un 25 por ciento sufre una recaída.

El síntoma más frecuente es la inflamación no dolorosa de los ganglios linfáticos en el cuello, la axila o la ingle. Otras señales que pueden alertar de la presencia de este cáncer son la fiebre sin razón conocida, sudores nocturnos excesivos, pérdida de peso sin razón conocida durante los últimos 6 meses, picazón en la piel y sensación de mucho cansancio.

La tenista, que ha explicado que llevaba un tiempo sin poder completar con normalidad sus entrenamientos dijo al respecto que "al exponerme a la intensidad que exige la preparación deportiva profesional, mi cuerpo viene respondiendo con una indisposición general. No he podido completar sesiones de práctica desde el pasado mes de julio".

"Los resultados médicos me han confirmado la aparición de un linfoma de Hodgkin en mi cuerpo. El equipo médico me indica que dentro de la gravedad, la detección es temprana, su proliferación es bastante curable, bastante favorable y de pequeñas dimensiones, y eso da un poquito de esperanza. La reacción va a ser inmediata: vamos a seguir un tratamiento de quimioterapia los próximos seis meses. Como he hecho siempre, con fuerza, positiva y con ganas de afrontar todo lo que venga", asegura la deportista.