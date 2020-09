Alberto Fernández sobre la reforma judicial: "El que más debería celebrarla es Macri"

El presidente de la Nación Alberto Fernández descartó terminantemente hoy la posibilidad de retirar el proyecto de reforma judicial que envió al Congreso de la Nación. "De ningún modo", sostuvo Fernández consultado al respecto en una entrevista con TN en la Residencia de Olivos. En esta línea, sostuvo que el presidente Mauricio Macri debería "estar festejando" este proyecto ya que "con esa reforma lo que le estoy garantizando a macri es que no va a ser con la justicia federal lo que macri hizo con la justicia federal contra sus enemigos".

"Lo que nosotros hemos mandado es una ley que ordena el funcionamiento de la justicia federal en Argentina. Eso ni por casualidad es una reforma judicial. No se habla de la Corte no se habla de la del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público, del Ministerio de Defensa y no se habla de los juicios por jurados. Es una ley que no altera ningún proceso en marcha" destacó.

Y añadió al respecto "Yo dije toda la campaña que había que reformular la justicia federal en la Argentina. Después lo volví a repetir el 10 de diciembre cuando asumir la presidencia y el 1 de marzo en la apertura de Sesiones Legislativas. Estoy convencido de que la justicia federal hay que cambiarla y el que más debería celebrar es Macri porque con esa reforma lo que le estoy garantizando a Macri es que no va se va a hacer con la justicia federal lo que Macri hizo con la justicia federal contra sus enemigos. Él debería estar celebrando la reforma".

CUARENTENA Y BOTÓN ROJO

Sobre la crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo por la pandemia de Covid-19, sostuvo que "No llevamos 160 días de cuarentena, la verdad, no hay cuarentena" y dio a entender que hay un alto porcentaje de circulación que se registra en las calles. En este marco confirmó que, ante el relajamiento, no se descarta "el botón rojo". "¿Todo lo vamos a tirar por la borda? Para mi lo más importante es que la gente pueda atenderse ante una emergencia. No voy a permitir que se llegue a un colapso. Sigo la evolución de las camas todos los días" indicó.

En una entrevista que ofreció en el programa "A dos voces", el mandatario sostuvo que "no hay cuarentena. Ustedes vienen por la calle y ven todo lo que pasa". "No digamos que esto es una cuarentena porque seguimos confundiendo a la gente y yo creo que no hay que confundir a la gente. Lo que necesitamos es que la gente entienda que estamos en una situación de alto riesgo" remarcó.

"Hay mucha gente qué está haciendo cuarentena pero la cuarentena supone un encierro total de la comunidad y eso no existe. Hay mucha gente que responsablemente se cuida y se queda en su casa y menos mal que es así porque sino todo sería peor. Pero yo hoy anduve en la calle y el domingo estuve manejando mi auto y vi gente caminando las calles y hay un tránsito" destacó.

"Tuve una reunión con el presidente de la sociedad de terapistas luego de que hiciera pública una carta muy realista e invité enfermeras, kinesiólogos, el director del hospital posadas y personal de salud. Todos tuvieron la misma mirada que el presidente de la sociedad de terapistas. Yo quiero llamar la atención de la gente y quiero que seamos solidarios con esta gente porque se está exponiendo todos los días. Hay cierto relajamiento social que no está midiendo las consecuencias" señaló.

Fernández dijo esta noche que el "efecto demostración" de la Ciudad de Buenos Aires, con la apertura de diversas actividades, "repercute negativamente en la provincia de Buenos Aires", pero aclaró que los cuestionamientos "no son contra (el jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta.

Sobre el jefe de Gobierno porteño aseguró esta noche que se va a "seguir juntando con Horacio Rodríguez Larreta", el jefe de Gobierno porteño, a quien, dijo, "le tiene un gran afecto" aunque ambos piensen "distinto". También defendió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, contra la cual, dijo, "hay una tendencia natural a cargarle todos los males del mundo".

CONFLICTO EN DIPUTADOS

Sobre el conflicto que tuvo lugar en Diputados, sostuvo que "la ley del turismo se sancionó pero lo que dije esta mañana fue que no se hizo por voluntad de la oposición. La oposición lo que hizo ayer fue tratar de impedir de cualquier modo que tengamos una respuesta para el turismo,que es el sector más afectado por la pandemia. Se fueron diciendo que iban a impugnar la sesión. Ayer se los invito a sesionar. Querían estar presentes en el recinto y se los invitó a estar presentes pero se levantaron y se fueron" indicó.

Ante el comentario del periodista Marcelo Bonelli de que "fue un desastre que Diputados no haya podido sesionar" el presidente sostuvo que "la oposición tuvo la culpa".

Sobre la armonía con la oposición, el presidente criticó esta noche a su antecesor, Mauricio Macri, al advertir que "no se va a callar que en expresidente desde Suiza llame a la gente a marchar" contra el Gobierno, en alusión a la manifestación del pasado 17 de agosto.

Afirmó esta noche que "el albertismo no existe", sino que hay "frentetodismo", al negar una línea política con eje en su figura, a la vez que subrayó que "la grieta no le conviene a nadie" en el país. "Algunos descubrieron que la grieta les servia y nadie lo explotó como el macrismo", aseveró.

Al consultado por una serie de videos que se vienen viralizando en las redes y que lo muestran crítico a la gestión de Cristina, el presidente afirmó esta noche que "se opuso a la ley de medios" y que sigue creyendo que fue "una mala ley", a la vez que aseveró que también mantiene sus objeciones a la llamada "democratización de la justicia" impulsada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

NOTA EN DESARROLLO