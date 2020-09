Impuesto a la riqueza: Juntos por el Cambio presentará un dictamen propio

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio pidió mayor debate en torno al impuesto extraordinario para las grandes fortunas que el oficialismo quiere tratar lo antes posible y ya trabaja en un dictamen de minoría en el que quede explícito que el Estado y los funcionarios también deben hacer un "esfuerzo".

Durante el tratamiento que hubo ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en donde el Frente de Todos pretende emitir un dictamen el próximo viernes, Miguel Bazze señaló que “este proyecto debería ser enmarcado en una discusión mucho más grande, que incluya muchos otros temas. Por eso nuestras críticas desde una actitud absolutamente responsable. Juntos por el Cambio está abordando este debate desde la más absoluta responsabilidad vinculada con la posibilidad de resolver problemas gravísimos que tiene la Argentina, que tienen que ver con la pobreza, la falta de trabajo y la falta de crecimiento económico. Venimos demostrando nuestra responsabilidad acompañando todos aquellos proyectos que tenían que ver con intentar mejorar la situación económica, como fue la moratoria, la ampliación del presupuesto, las leyes que necesitaban para la refinanciación de la deuda externa o la ley de Economía del Conocimiento que no sabemos por qué capricho se trabó en el Senado”.

“Debemos debatir en profundidad el sistema tributario argentino, hasta dónde contribuye al desarrollo económico, o lo posterga y lo condiciona. Debemos discutir la coparticipación, no se pueden seguir tomando las decisiones como lo hizo el Presidente en las últimas semanas, para perjudicar a una jurisdicción y beneficiar a otra. Queremos garantizar el crecimiento económico y el desarrollo en serio. Estamos reclamando que nos digan cuál es el programa, cuál es el plan económico de este gobierno, que decía que venía a poner en marcha la economía”, agregó.

A su turno, el legislador Alejandro Cacace señaló que “en Argentina hay una tributación regresiva, que perjudica particularmente a los más pobres. Eso hay que revertirlo. En Argentina es alta la presión impositiva en los impuestos al consumo, no tanto los impuestos a la renta y al patrimonio. Pero esto es un impuesto, porque es obligatorio pagarlo, aunque sea por única vez. Además en Argentina ya tenemos un impuesto que afecta al patrimonio, que es Bienes Personales. No es lo mismo modificar un impuesto ya existente y aun así establecer una sobretasa de solidaridad que crear un nuevo impuesto. Ya en diciembre fue aumentado Bienes Personales”.

“En nuestra constitución se señala que los impuestos directos son de las provincias y la Nación solo los impone en casos excepcionales, pero aún así la Constitución marca que esos tributos sean coparticipables. Sin embargo vemos que se está haciendo una asignación que no cumple con la coparticipación del tributo. Y hoy una mayoría del gasto que tiene que ver con la salud por la pandemia está a cargo de las jurisdicciones provinciales”, apuntó.

A la sesión de ayer estaba invitada la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont, quien se excusó y mandó un informe por escrito en el que detalló que se estima que 9.298 individuos sean alcanzados por este tributo, con una recaudación potencial de 307.000 millones de pesos.

“Es una pena que no haya venido Marcó del Pont, por ejemplo le podríamos haber preguntado si la AFIP está realmente en condiciones de perseguir fiscalmente por patrimonio en el exterior a quien no reside en el país. Eso también es una ficción, porque lo asimila a un residente en el país a alguien que no reside en nuestro país. Parece difícil poder salir a cobrar impuesto a quien no vive en el país por los bienes que tenga en el resto del mundo”, señaló Luis Pastori.

“También se da a la AFIP la facultad de hacer valuaciones de los patrimonios a su criterio, cuando la valuación debe especificarse en la ley qué criterios de valuación se deben seguir. Esto es absolutamente peligroso e inconstitucional, queda en manos de la AFIP, por ejemplo, decir cuánto valen los bienes rurales, que no están alcanzados por Bienes Personales”, indicó.

“Tampoco queda claro lo que se propone en cuanto a los no residentes. Con el criterio del patrimonio mundial que establece nuestra ley de Bienes Personales está claro que el residente en Argentina tributa por sus bienes en Argentina y en el exterior, pero quienes residen en el exterior deben tributar por los bienes que tengan registrados en Argentina. Este es el criterio del patrimonio mundial que también rige para el Impuesto a las Ganancias”, sostuvo.