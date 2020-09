El asesino de John Lennon grabó un pedido de perdón a Yoko Ono: "Lo maté porque era muy famoso"

A los 65 años, 40 después de haberlo matado, el asesino de John Lennon grabó un mensaje para pedir perdón a Yoko Ono la entonces pareja del beattle. El pedido de perdón se conoce poco después de que el asesino, Mark David Chapman pidiera otra vez la libertad condicional, beneficio que le fue negado pero que podrá reiterar dentro de dos años.

La grabación se ha hecho pública ahora porque el pasado agosto Chapman volvió a solicitar la libertad condicional, que le fue denegada por 11ª vez, y es en la misma donde se le escucha solicitarla y a las autoridades negarla. Según esas cintas, del 19 de agosto, la junta de prisión de la cárcel de Wende, donde lleva presos los últimos ocho años, ha decidido no concederle el permiso porque “sería incompatible con el bienestar de la sociedad”.

“Le asesiné”, se oye en la grabación que dirige a la junta de permiso de la prisión, “porque era muy, muy, muy famoso, y esa es la única razón por la que yo estaba buscando mucho, mucho, mucho, mucho la gloria para mí. Fui muy egoísta. Quiero añadir eso, y enfatizarlo profundamente. Fue un acto extremadamente egoísta. Lo siento mucho por el dolor que le causé a ella", dice en referencia a Yoko Ono. “Pienso en ello constantemente”.

“Quiero reiterar que siento mucho haber cometido el crimen. No tengo excusa. Fue para mi propia gloria”, reconoce. De hecho, hace unos años confesó que Lennon era un famoso más de su lista, donde también había humoristas y actores, como la actriz Elizabeth Taylor. “Creo que es el peor crimen que podría cometerse contra alguien que es inocente”. Además, Chapman explica que sabía que Lennon era “extremadamente famoso”. “No lo maté por su personalidad o por el tipo de hombre que era. Era un hombre familiar. Y un icono. Era alguien que hablaba de las cosas de las que ahora hablamos y eso es magnífico”.

Chapman está casado desde 1979, un año antes de cometer su crimen, y su esposa, Gloria, vive a caballo entre Hawai, donde ambos residían hasta el crimen, y un punto cercano a la cárcel. Ambos son muy religiosos, de profundas convicciones cristianas, como reiteró él ante la junta para pedir su permiso. “Me merezco cero, la nada” , afirmó. “Él era un ser humano y yo sabía que iba a matarle. Eso ya dice que no mereces nada, y si la ley y ustedes deciden dejarme aquí durante el resto de mi vida, no me quejaré”.

El crimen se cometió el lunes 8 de diciembre de 1980 cuando Chapman sorprendió a Lennon en la puerta de su casa en el edificio Dakota, junto a Central Park de Nueva York.

Le gritó: “¡Oye, John!". Segundos después, el hombre, de 25 años, disparó al músico cinco veces con una pistola del calibre 38. El ex Beatle murió poco después. Tenía 40 años.

Chapman lleva 40 años preso y ha tenido comportamiento ejemplar. Se levanta cada día a las 6.30 de la mañana y cumple pequeñas tareas en la prisión como vendedor o ayudante. Según la junta, hace “un uso del tiempo productivo y para su crecimiento personal”, pero también observan que “sus acciones egoístas han robado la oportunidad a los fans futuros de vivir las experiencias que las creaciones del artista habrían provisto a millones de personas”. “Sus actos violentos”, remachan, “causaron devastación no solo a la familia y a sus antiguos compañeros, sino al mundo entero”. Dentro de dos años, Chapamn podrá volver a solicitar la libertad condicional.