Di María sigue enojado con Scaloni: "¿Con 32 años estoy viejo?"

Angel Di María está muy enojado por no haber integrado el listado de jugadores convocados por Lionel Scaloni para los partidos de Eliminatorias del mes que viene.

Ya lo había demostrado a través de las redes y, en las últimas horas, reforzó aquellas quejas con declaraciones muy explosivas.

"Es difícil de entender, ¿con 32 años estoy viejo?" dijo el mediocampista ofensivo, figura del PSG que arribó a la final de la última edición de la Champions League

También dijo: "No le encuentro explicación, es difícil de poder asumirlo. Sinceramente no tengo palabras, porque para mí la Selección es lo único, es lo máximo y seguramente lo es para cualquier jugador. Si hago todo lo que hago en el club, si me rompo el ojete en cada partido, cada entrenamiento, intentando estar dentro del 11 lleno de estrellas para poder estar dentro de la Selección, competir en la Copa América o llegar a un Mundial, es difícil entender que estando en un buen momento uno no puede estar convocado", remató durante una entrevista.