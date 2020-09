Mataron en un asalto a un ciudadano italiano que por la pandemia había quedado varado en Mar del Plata

Un ciudadano que estaba de visita en casa de unos familiares en Mar del Plata y que había tenido que demorar su regreso a Europa por causa de la pandemia, fue asesinado durante un asalto. La víctima recibió un balazo cuando alertado por ruidos en una vivienda vecina salió a ver que estaba pasando.

Lucas Esteban Maniglia Ferrando (48) tenía a la Argentina particularmente a Mar del Plata como su segunda casa puesto que hace varios años que viajaba a visitar familiares. Por eso estaba en esa ciudad balnearia desde fines de diciembre último y no pudo regresar al desatarse la pandemia. Este domingo, en plena madrugada, escuchó gritos y salió a ver qué pasaba en lo del vecino: lo mataron de un tiro.

El hecho ocurrió durante un corte de luz en el barrio Las Canteras, muy cerca del Cementerio Parque en la calle Chacahuac al 6350 donde un vecino había sido asaltado. El italiano salió a ver qué pasaba, se iluminó con la linterna de su teléfono celular y uno de los ladrones le disparó.

Lucas Maniglia era orfebre, fotógrafo, chef y viajero. "En esa cuadra hay unas cinco, seis casas. La de la víctima tenía mucho parque adelante y, como no había luz en la zona, él se alumbró con su celular. Los delincuentes le tiraron a la luz desde unos 20 metros, y el balazo pasó entre medio de árboles y ligustros. Lo intentan 100 veces más y no le dan. Una tragedia", señalaron vecinos de la zona. Los ladrones eran cinco y, al menos, uno estaba armado. Sospechan que con un revolver calibre .32 porque en la escena del crimen no encontraron vainas.

El vecino asaltado fue un joven de 23 años que fue sorprendido en la puerta de su casa. Le dieron una paliza, lo metieron en su casa y le robaron electrodomésticos, una computadora, una Play Station y $ 40.000 y US$ 400. Todo lo cargaron en el coche de la víctima.

Al oír ruidos el ciudadano italiano salió a ver pese que le habían advertido que no lo hiciera y llamara al 911. Usó su celular para alumbrarse y al ver la luz los ladrones le tiraron. La bala le atravesó el abdomen. Lo llevaron en una ambulancia del SAME al hospital local, pero ingresó muerto.

"Venía todos los años, para las fiestas y luego se volvía a Italia. Éramos muy amigos, un grupo lindo. Vivía en Milano hacía ya unos 20 años, tenía a su hijo allá, que tiene 20 años. Había comprado esa casa, que estaba acomodando, el padre le ayudó durante el verano a ponerla en condiciones, porque es un barrio de pocas casa, tipo quintas. Le encantaban los perros, era un personaje. Fotógrafo, che, artesano, viajero... En Italia iba por las ferias vendiendo las cosas que hacía y tenía un local en un shopping", contó Laura, que en medio del dolor recuerda que estuvo con Lucas el 31 de agosto.

"Lo agarró la pandemia recién instalado y por eso se quedó para acomodar todo. Le gustaba mucho Mar del Plata, siempre que volvía se iba unos días a la costa, con amigos, alquilaba un departamento y se quedaba. Por eso quería armarse una casa para tener su lugar ahí. Tenía muchos proyectos. Todos estamos muy mal, nos fuimos enterando a durante la mañana y aún no lo podemos creer. Es una locura lo que pasa con la inseguridad. Él fue a ayudar a un vecino y terminó asesinado", cerró una de las tantas amiga de Lucas.