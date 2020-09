Con las mesas afuera, creció el robo piraña a comensales de bares y restoranes

La oportunidad hace al ladrón dice el viejo dicho popular y tal parece que en pandemia eso se ha vuelto ley. Así es como tras la reapertura de locales gastronómicos con la modalidad take a wey plus que permite consumir en mesas fuera del local volvió la modalidad de los arrebatos o golpes estilo piraña.

Este fin de semana tres delincuentes armados asaltaran a una quincena de clientes que se encontraban en las mesas de la vereda de una cervecería de la localidad bonaerense de Lanús. Y en total hubo 750 asaltos en esa modalidad en bares y restaurantes de la provincia de Buenos Aires y CABA.

En el robo en Lanús un joven de 22 años resultó herido luego de que uno de los delincuentes lo golpeara en la cabeza con un arma. Tras escapar, los "pirañas" a bordo de un Volkswagen Vento gris- efectuaron un disparo al aire que no hirió a ningún cliente.

Fuentes policiales revelaron que en los últimos días del take e way plus se produjeron 750 robos de este estilo en la Ciudad y en Provincia, es decir, 50 asaltos "piraña" por día con una mayor actividad delictiva durante fines de semana

En declaraciones periodísticas, el licenciado en Seguridad Pública, Luis Vicat, precisó que "este tipo delitos, que combina el arrebato con los motochorros, es predatorio y de oportunidad", al tiempo que advirtió que "era previsible que aumentara de la mano del relajamiento de algunas medidas estrictas de la cuarentena".

"En este tipo de robos, lo que se arrebata son los celulares, billeteras, carteras, morrales, mochilas y todo lo que esté a la vista colgado de la silla o arriba de la mesa. Hoy se observa que se roba puntualmente lo que se traduce en dinero o puede convertirse en dinero", explayó Vicat a este medio.

Bajo esta línea, alertó que, al haber un distanciamiento entre mesas por motivos de sanidad a raíz de la pandemia del coronavirus, existe una nueva ventaja para estos delincuentes. Es que, continuó, esto "facilita" que los delincuentes "piraña" puedan acercarse a las mesas que están en la vereda, robar y escapar más rápido.

Respecto al modus operandi, aseveró que "los delincuentes no necesitan llevar a cabo demasiada inteligencia" a la hora de realizar un robo piraña, ya que "solo necesitan saber dónde están las zonas de los boliches, a qué hora hay más gente y arrasar".

"También se ven casos de robos a pie por parte de ‘pirañas’. De repente se concentran en el lugar varias personas, arrebatan dos o tres mesas; se van corriendo y se separan a las pocas cuadras, lo cual los hace más difícil de encontrar", añadió.

Los artículos robados, en tanto, se venden por redes sociales a precios muy inferiores que los habituales, alegando que el bajo costo se debe al uso o estado del producto en cuestión. Algo semejante sucede en plataformas de venta online, donde es prácticamente imposible corroborar la procedencia de los objetos.