El expresidente Pepe Mujica confirma que deja la política

MONTEVIDEO

El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) confirmó ayer, al acudir a votar en las elecciones departamentales y municipales, que dejará en breve su banca de senador por temas de edad y de salud.

“Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?”, declaró a la prensa antes de votar el senador del Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020.

Pese a que él mismo había insinuado que en octubre dejaría el Senado, donde ganó una banca en 2019, ayer comentó que si puede se irá antes. “Estoy para salir por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador”, argumentó Mujica, de 85 años. (EFE)